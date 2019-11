Arianna | 3 anni | è una “bimba della luna” | a rischio tumori se esposta alla luce del sole

Fonte : fanpage

(Di martedì 5 novembre 2019) La storiapiccola, che a 3è affetta da xeroderma pigmentoso, una malattia rara di cui in Italia si conoscono solo 60 casi. I soggetti che la presentano vengono definiti bimbiluna, perché sono costretti a vivere di notte per evitare l'esposizionedel, che potrebbe causare loro l'insorgenza dio di altri problemi neurologici degenerativi. Mamma Valentina: "Il nostro impegno per la loro inclusione".

andreaganduglia : @quinta @ricpuglisi @lavoceinfo @raistolo @fabiochiusi @_arianna @mante 1. Come fai a obbligare utente sotto VPN ad… - gp_omega : Quali caratteristiche deve avere il #Gestionale perfetto? Abbiamo analizzato le richieste pervenute in questi primi… - Arianna_FCG : 'Il termine “Zero Trust” è in circolazione da quasi 10 anni, ma recentemente ha ripreso campo in quanto le aziende… -