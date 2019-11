Montalbano | stasera l' episodio Il Gioco degli Specchi su Rai1

Il Commissario Montalbano Il gioco degli specchi streaming e trama stasera in tv : Il Commissario Montalbano Il gioco degli specchi va in onda stasera in tv lunedì 4 novembre 2019 su Rai 1. Si tratta della replica dell’episodio andato in onda per la prima volta nel 2013 e si ispira ai racconti di Andrea Camilleri. Di seguito ecco trama, alcune curiosità e dove vederlo in streaming. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN TV streaming E REPLICA Il Commissario Montalbano Il gioco degli specchi trama Una bomba carta esplode davanti ...

Ascolti TV | Lunedì 28 ottobre 2019. Montalbano 21.4% - Live – Non è la D’Urso 13% - Report 9% - Stasera Tutto è Possibile 8.4% : Luca Zingaretti Su Rai1 Il Commissario Montalbano – Una Voce di notte ha conquistato 4.615.000 spettatori pari al 21.4% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 1.946.000 spettatori pari al 13% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.648.000 spettatori pari all’8.4% di share. Su Italia 1 Die Hard – Un buon giorno per Morire ha catturato l’attenzione di ...

Ascolti Tv Lunedì 21 ottobre - Montalbano (20.4%) batte tutti - Stasera tutto è possibile (9.4%) e Report (9.1%) vicini a Zalone (11%) : Ascolti Tv Lunedì 21 ottobre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Il commissario Montalbano – La caccia al tesoro – Rai 1 – 4.599 milioni e 20.4% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Che Bella giornata – Canale 5 – 2.443 milioni e 11% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Report – Rai 3 – 2.153 milioni e 9.1% 15-64 Commerciale ...

Il Commissario Montalbano La danza del gabbiano streaming e trama stasera in tv : Il Commissario Montalbano La danza del gabbiano va in onda stasera in tv lunedì 14 ottobre 2019 su Rai 1. Si tratta della replica dell’episodio andato in onda per la prima volta nel 2011 e si ispira ai racconti di Andrea Camilleri. Di seguito ecco trama, alcune curiosità e dove vederlo in streaming. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN TV streaming E REPLICA Il Commissario Montalbano La danza del gabbiano trama Un fatto assai insolito: una mattina ...

Ascolti TV | Lunedì 7 ottobre 2019. Montalbano 19.9% - Temptation Island Vip 20.3%. Bene Stasera Tutto è Possibile (8.8%) : Mandala Tayde e Luca Zingaretti Su Rai1 Il Commissario Montalbano – La Pista di Sabbia ha conquistato 4.458.000 spettatori pari al 19.9% di share. Su Canale 5 Temptation Island Vip, in onda dalle 21.51 alle 25.06, ha raccolto davanti al video 3.256.000 spettatori pari al 20.3% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.720.000 spettatori pari all’8.8% di share. Su Italia 1 Rambo III ha catturato l’attenzione ...

Montalbano : Stasera l'episodio "La pista di sabbia" su Rai1 : Per la serie di repliche del Commissario Montalbano, Stasera il terzo episodio della settima stagione.

Il Commissario Montalbano La Pista di Sabbia streaming e trama stasera in tv : Il Commissario Montalbano La Pista di Sabbia va in onda stasera in tv lunedì 7 ottobre 2019 su Rai 1. Si tratta della replica dell’episodio andato in onda per la prima volta nel 2008 e si ispira ai racconti di Andrea Camilleri. Di seguito ecco trama, alcune curiosità e dove vederlo in streaming. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN TV streaming E REPLICA Il Commissario Montalbano La Pista di Sabbia trama La storia ...

Ascolti TV | Lunedì 30 settembre 2019. Temptation Island tocca il 20.2% - Montalbano 20.4%. Stasera Tutto E’ Possibile 7.8% : Alessia Marcuzzi Nella serata di ieri, Lunedì 30 settembre 2019, su Rai1 – dalle 21.34 alle 23.34 – Il Commissario Montalbano – La Vampa d’Agosto in replica ha conquistato 4.590.000 spettatori pari al 20.4% di share. Su Canale 5 – dalle 21.46 all’1.08 – la quarta puntata di Temptation Island Vip 2 ha raccolto davanti al video 3.326.000 spettatori pari al 20.2% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ...

Montalbano : Stasera l'episodio "La vampa d'agosto" su Rai1 : Per la serie di repliche del Commissario Montalbano, Stasera il primo episodio della settima stagione.

Il Commissario Montalbano La vampa d’agosto streaming e trama stasera in tv : Il Commissario Montalbano La vampa d’agosto va in onda stasera in tv lunedì 30 settembre 2019 su Rai 1. Si tratta della replica dell’episodio andato in onda per la prima volta nel 2008 e si ispira ai racconti di Andrea Camilleri. Di seguito ecco trama, alcune curiosità e dove vederlo in streaming. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN TV streaming E REPLICA Il Commissario Montalbano La vampa d’agosto trama Durante un caldissimo e afoso ...

Il Commissario Montalbano Gli arancini di Montalbano streaming e trama stasera in tv : Il Commissario Montalbano Gli arancini di Montalbano va in onda stasera in tv lunedì 23 settembre 2019 su Rai 1. Si tratta della replica dell’episodio andato in onda per la prima volta nel 2002 e si ispira ai racconti di Andrea Camilleri. Di seguito ecco trama, alcune curiosità e dove vederlo in streaming. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN TV streaming E REPLICA Il Commissario Montalbano Gli arancini di Montalbano trama I corpi del commendatore ...

Ascolti TV | Lunedì 16 settembre 2019. Montalbano 20.56% - Temptation 17.75%. Stasera Tutto e’ Possibile 6.79%. Parte male Cracco su Rai2. Uomini e Donne 21.73% - Detto Fatto 5.99% : Alessia Marcuzzi Nella serata di ieri, Lunedì 16 settembre 2019, su Rai1 Il Commissario Montalbano – Il Senso del Tatto in replica ha conquistato 4.423.000 spettatori pari al 20.56% di share. Su Canale 5 – dalle 21.31 alle 0.56 – la seconda puntata di Temptation Island Vip 2 ha raccolto davanti al video 2.959.000 spettatori pari al 17.75% di share (Buonanotte della durata di 3 minuti: 861.000 – 16.92%). Su Rai2 – ...