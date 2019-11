Mini John Cooper Works GP - Al via i preordini in Italia

John Turturro - l’attore : “Le donne sono superiori agli uoMini” : “Io credo che le donne sono superiori agli uomini, penso che questo sia vero nella vita”. A dirlo all’Adnkronos è il regista e attore John Turturro, intervistato in occasione della presentazione in anteprima mondiale a Roma di Jesus Rolls – Quintana è tornato, uno dei film di preapertura della 14ma Festa del Cinema di Roma, che ha diretto e interpretato. “Ho sempre messo le donne al centro dei film che ho diretto -dice ...

Dopo essersi incontrati - Boris Johnson e il primo Ministro irlandese Leo Varadkar hanno detto che c’è ancora possibilità per un accordo su Brexit : Dopo essersi incontrati privatamente a Wirral, nel nord dell’Inghilterra, il primo ministro britannico Boris Johnson e il primo ministro irlandese Leo Varadkar hanno detto che c’è ancora possibilità per un accordo su Brexit. Il Regno Unito e l’Unione Europea stanno

John Wick avrà uno spin-off al femMinile - : Niccolò Sandroni La saga di John Wick, dopo la notizia di un quarto film e di una serie tv, si allarga ora con uno spin-off al femminile, si chiamerà Ballerina Dopo il grande successo ottenuto dai film di John Wick, con Keanu Reeves nei panni del vendicatore di nero vestito, ci sarà uno spin-off con protagonista una donna. Sappiamo già che è in lavorazione una serie tv dal titolo The Continental, una storia prequel ambientata diversi ...

Johnson&Johnson - condanna da 8 miliardi di dollari : farmaco fa crescere il seno agli uoMini : Otto miliardi di dollari di danni. A tanto è stata condannata la Johnson & Johnson, per non aver messo in guardia medici e pazienti sui possibili effetti collaterali che un suo farmaco, il...

Johnson & Johnson - multa da 8 miliardi : non ha segnalato che un farmaco causa l’ingrossamento delle mammelle negli uoMini : Un risarcimento da 8 miliardi di dollari per non aver segnalato che un farmaco utilizzato in psichiatria poteva causare ginecomastia, ovvero l’ingrossamento delle mammelle negli uomini. È la multa che dovrà pagare il colosso farmaceutico Johnson & Johnson. A stabilirlo la Corte di Philadelphia. Il gigante era stato portato in tribunale da Nicholas Murray, un paziente che ha lamentato questo disturbo dopo che aver assunto il Risperdal, ...

La questione femMinile di Boris Johnson : Non c’è solo la Brexit, ripetono i politici inglesi sperando di spostare l’attenzione altrove, lontano dalla pena di un divorzio talmente aspro e lungo e deprimente che sono persino finiti i panni sporchi da lavare in pubblico. Alla vigilia della conferenza dei Tory, il partito al governo, l’invito

LIVE Australia-Fiji 7-11 - Mondiali rugby 2019 in DIRETTA : gran carattere degli uoMini di John McKee! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24′ La punizione entra! Le Fiji allungano, 11-7 ora. 22′ Penalità all’Australia, le Fiji andranno per i pali a caccia dell’allungo. 19′ Chris Lealiifano converte! Punteggio di 8-7 per le Fiji. 18′ META AUSTRALIA! Il capitano Michael Hooper riporta le Wallabies sotto. 16′ Attaccano le Wallabies che entrano nei 22m avversari. 10′ Il calcio non ...

Una corte d’appello scozzese ha giudicato illegale la sospensione del Parlamento decisa dal primo Ministro britannico Boris Johnson : Tre giudici di una corte d’appello scozzese hanno giudicato illegale la sospensione del Parlamento decisa dal primo ministro britannico Boris Johnson: la sospensione però non sarà revocata, almeno per ora, perché il governo farà ricorso alla corte suprema del Regno Unito,

Brexit - si dimette la Ministra del Lavoro Amber Rudd : “Da Johnson atti di vandalismo politico” : Amber Rudd, ministra del Lavoro del Regno Unito, si è dimessa dal governo e dal Partito conservatore, mettendo in ulteriore difficoltà il premier Boris Johnson, contestato dall’opposizione e nel suo stesso partito sul tema della Brexit. Nella lettera di dimissioni Rudd, citata dalla Bbc online, ha affermato di non ritenere più che “il principale obiettivo” di Johnson sia lasciare la Ue con un accordo e ha definito l’espulsione di 21 ...

Boris Johnson perde il sostegno anche del fratello : Jo si dimette da deputato e viceMinistro : Rottura anche nella famiglia Johnson sulla Brexit: Jo, fratello minore filo-Ue del premier Boris, ha annunciato oggi le sue dimissioni dall’incarico di viceministro accettato dopo l’ascesa del primogenito a Downing Street, e la sua uscita dal gruppo Tory alla Camera dei Comuni in dissenso con la linea dura intrapresa da BoJo sulla possibilità di un divorzio da Bruxelles senza accordo.Jo Johnson, che si era già dimesso ...