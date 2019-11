Berlino Est | ricordi di trent’anni fa e l’ombra nera che ritorna

A trent'anni dalla caduta del muro - Berlino si veste a festa : Il 9 novembre del 1989 fu un giorno storico e indimenticabile che cambiò le sorti di milioni di tedeschi dell’Est, portò alla riunificazione della Germania, ridisegnò l’Europa e contribuì fortemente alla dissoluzione dell’Unione Sovietica. E’ la data della caduta del muro di Berlino, quel muro di cemento, di fili spinati, di torrette, che dall’agosto del 1961 separava una città, ...

Muro di Berlino - 2mila metri di rete da pesca di fronte alla Porta di Brandeburgo. La suggestiva installazione per l’anniversario della caduta : Quasi duemila metri di rete da pesca sventolano sospese di fronte alla Porta di Brandeburgo, a Berlino, nell’installazione creata dall’artista americano Patrick Shearn in occasione del trentesimo anniversario della caduta del Muro. Incastrate nella rete ci sono migliaia di strisce di tela colorata e ognuna riPorta un messaggio scritto da persone comuni. Una decisione che Shearn spiega cosi’: “La maggior parte delle mie ...

Chiesa e muri : ecco cos’hanno in comune Berlino Est - Beirut e Santiago : di Riccardo Cristiano* Santiago, Beirut e Baghdad sono le odierne Budapest, Praga e Berlino? Forse sì; vediamo. Quando nel 1978 il conclave scelse Karol Wojtyla come vescovo di Roma, lo fece anche per sfidare il muro di Berlino. Quel muro chi divideva? L’area del liberalismo politico da quella del tentativo totalitario sovietico. Siccome i muri non crollano da soli, i popoli dell’est europeo avevano bisogno di un aiuto per riuscire a tirare giù ...

#XF13 – X Factor 13 – Sesta puntata del 17/10/2019 – Gli Home Visit in trasferta a Berlino. : Questa sera, alle 21:15, andrà in onda la Sesta puntata della tredicesima edizione di X Factor, il grande talent show musicale targato Sky Uno HD. È la nona edizione sulla piattaforma satellitare per il programma ideato da Simon Cowell e approdato in Italia nel lontanissimo 2008. Un’edizione che prevede ben quattordici puntate e che sarà inaugurata, come di consueto, dalle Audizioni. Confermatissimo al timone della trasmissione Alessandro ...

Teatro Palladium : Ezio Mauro in ‘Berlino. Cronache del Muro’- 23 ottobre - Festival della Diplomazia : Roma – Per la decima edizione del Festival della Diplomazia, il 23 ottobre al Teatro Palladium di Roma, va in scena “Berlino, Cronache dal Muro” di Ezio Mauro in scena al Teatro Palladium, reading teatrale che ripercorre le vicende che hanno segnato la recente storia europea a trent’anni dalla caduta del muro di Berlino. La notte del 9 novembre 1989 Berlino salutava il crollo del Muro. Era la fine di un’epoca iniziata il 13 agosto 1961, ...

Nuoto - Coppa del Mondo Berlino : Ilaria Cusinato sesta con il personale nei 400 sl - Burdisso settimo nei 100 farfalla : E’ andata in archivio la prima giornata della Coppa del Mondo di Nuoto a Berlino (Germania) e l’Italia ha presentato in acqua Ilaria Cusinato e Federico Burdisso. I due azzurri si sono cimentati nei 400 stile libero donne e nei 100 farfalla uomini ottenendo dei riscontri cronometrici buoni, tenuto conto del periodo di preparazione intenso che stanno vivendo. La veneta, allenata da quest’anno dal tecnico americano Shane Tusup ...

Germania - il governo discute il pacchetto sul clima : sciopero dei Fridays for Future - a Berlino i manifestanti bloccano le strade – FOTO : Nel giorno in cui anche in Germania migliaia di giovani scendono in piazza per chiedere azione contro i cambiamenti climatici, il governo di Angela Merkel spera di annunciare oggi il “Piano per il clima 2030“, che i rappresentanti della sua coalizione hanno discusso in una riunione fiume durata tutta la notte. A Berlino la mobilitazione è iniziata la mattina presto con un corteo di biciclette partito da Charlottenburg verso ...

Ue - il nobel Pissarides : “L’Italia tagli le tasse. Berlino deve investire di più. E alla Grecia serve atto riparatorio da parte dell’Europa” : Inutile puntare sui miracoli, l’Italia spende troppo e male. Il nuovo governo farebbe meglio a farsi un bagno di realtà e a puntare sul taglio delle tasse invece che sull’aumento della spesa. Parola di premio nobel, Sir Christopher Pissarides. L’economista britannico-cipriota sorride, ma mette il dito nella piaga del rapporto inversamente proporzionale tra tasse e welfare in cui vivono gli italiani: “Dove finiscano i ...

Hong Kong - leader manifestanti Joshua Wong rilasciato e atteso a Berlino per la festa del quotidiano Bild : Joshua Wong, l’attivista leader delle proteste in corso a Hong Kong, è stato scarcerato e ora è atteso a Berlino, dove dovrebbe essere ricevuto al Bundestag come ospite d’onore dell’evento Bild-100, la festa del quotidiano Bild. Il 22enne era stato già arrestato il 30 agosto e rilasciato su cauzione lo stesso giorno, con l’accusa di organizzazione, incitamento alla partecipazione e adesione all’”assedio” della ...