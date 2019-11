Alla Casa del Jazz Rita Marcotulli | Martin Wind e Matt Wilson omaggiano Dewey Redman

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 4 novembre 2019) Giovedì 7 novembre alle ore 21, sul palco delladeldi Roma un concerto speciale con la pianista, il contrabbassistae il batteristaper presentare il pregiato disco in vinile “The Very Thought Of You – Remembering” nato da una idea del festival Anconae prodotto dall’etichetta Go4 Records. Registrato in studio tra ottobre e novembre 2018, questo album è un vinile puro per audiofili, uscito in occasione dell’edizione 2019 del festival Ancona. Il suo repertorio omaggia la figura del grande sassofonista statunitense, nel cui quartetto degli anni ’90 figuravano. Tra i più grandi esponenti dell’era post-free,ed è stato membro del quartetto di Ornette Coleman e del quartetto “americano” di Keith Jarret con Paul Motian e Charlie Haden. A raccogliere parte ...

carlosibilia : La tutela del diritto alla casa è stata sempre una delle nostre priorità. Siamo riusciti a scongiurare l' aumento d… - Mov5Stelle : Per il MoVimento 5 Stelle il diritto alla casa è un principio fondamentale, da sempre. Per questo nella… - GiovanniToti : All’ospedale @SanMartino_Ge per far visita alla signora travolta da una frana a Castiglione Chiavarese mentre si tr… -