Zucche di Halloween | lo spreco mette Greta in allarme

Mario Giordano contro Halloween distrugge Zucche con una mazza tricolore : Mario Giordano continua a far parlare di sé con i suoi siparietti a Fuori dal Coro. Nella puntata di ieri, 30 ottobre, il giornalista si è presentato in studio con una mazza da baseball, distruggendo delle zucche per sottolineare la sua posizione contro la festa di Halloween. Il video è diventato virale e ha fatto il giro del web, suscitando ilarità tra gli utenti. Mario Giordano fa a pezzi delle zucche in studio contro la festa di tradizione ...

