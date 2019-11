Muro Messico, trafficanti aprono varchi

Parti delle nuove sezioni delal confine tra Usa evoluto dal presidente Trump e finanziate con fondi del Pentagono sono state tagliate. Contrabbandieri emessicani hanno infatti trovato il modo di attraversare quella che doveva essere una barriera impenetrabile. Le bande userebbero seghe oscillanti senza fili su cui montano lame in grado di tagliare le colonne di acciaio e cemento delle barriere.Basta tagliare una colonna per aprire un varco sufficiente a far passare una persona o un pacco.(Di domenica 3 novembre 2019)