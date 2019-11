Marelli | il gesto antipatico di Ronaldo e la sceneggiata di Izzo

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 3 novembre 2019) L’ex arbitroè uno dei pochi ad essersi accorto della gomitata di Cristianoa gioco fermo nel derby tra Torino e Juventus. Unche definisce solo “”, sottolineando però che non ci si aspetta questo da un campione comeIl “colpo” inflitto daè tutto in quel braccio appoggiato allo sterno di? Sì,che non può essere sottaciuto perché da un personaggio comeci si aspetta massima correttezza sempre, in ogni occasione, soprattutto perché è atleta seguito da milioni di giovani. Più critico invece sulla reazione diche definisce “inqualificabile” Allo stesso tempo è inqualificabile ladi, calciatore di ottimo livello e giocatore della nazionale. Per un contattino del genere non si può rimanere due minuti in terra lamentando un colpo inesistente. La sua ...

