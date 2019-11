Manovra | plastic e sugar tax | auto e quota 100 | ritocchi da 1 miliardo

Manovra : M5S - ‘chi si oppone a plastic tax fa propaganda contro futuro Paese’ : Roma, 3 nov. (Adnkronos) – ‘Per anni la vecchia politica ha riempito i cittadini di parole sulla salvaguardia dell’ambiente, quando poi appoggiava trivelle e inceneritori. Noi del MoVimento 5 Stelle invece ci abbiamo messo la faccia, e per la prima volta in Italia ora si può parlare di Green New Deal”. Lo dichiarano i deputati e le deputate del MoVimento 5 Stelle delle commissioni Ambiente e Attività produttive ...

Manovra - Di Maio blinda la plastic tax : “Dibattito surreale - l’ambiente non si salva a parole” : La plastic tax non si tocca, per il ministro degli Esteri e capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio. "Vedo che è nato un dibattito surreale sulla plastic tax, quindi vorrei mettere le cose in chiaro", afferma in un post su Facebook in cui spiega che non ci saranno passi indietro sulla tassa sugli imballaggi di plastica trattandosi di una norma a tutela dell'ambiente.Continua a leggere

Manovra - Gualtieri : “Sulla plastic tax ascolteremo Bonaccini e produttori. Possibili modifiche anche sulle auto aziendali” : plastic tax e auto aziendali continuano a rilasciare onde a bassa intensità che causano fibrillazioni nella maggioranza. Il governo difende l’impianto complessivo della Manovra, ma le critiche di Matteo Renzi e quelle che arrivano dall’Emilia Romagna circa l’aumento della tassazione sugli imballaggi in materiale plastico fanno guadagnare terreno alla Possibilità che le norme vengano riviste. Ad aprire alla Possibilità di ...

Plastic tax e bonus bebé - ecco la Manovra for dummies completa di relazione tecnica : Il vortice di bozze, dopo gli ultimi aggiustamenti si è finalmente fermato e la Ragioneria ha “bollinato” il testo

Manovra : D’Incà - ‘plastic tax non deve essere messa in discussione’ : Roma, 2 nov. (Adnkronos) – “Il Governo è nato lanciando il Green New Deal, parlando di riforme che portino a inserire l’ambiente in Costituzione e ascoltando le spinte che arrivano dalle nuove generazioni. La plastic tax non deve essere messa in discussione: è un passo importante per iniziare un nuovo corso”. Lo scrive in un tweet il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà.L'articolo ...

Manovra : Italia Viva - ‘impegno per evitare plastic tax e tassa auto aziendali’ : Roma, 2 nov.(Adnkronos) – “Il presidente Bonaccini ha ragione: chiunque sia a contatto col mondo produttivo sa che una tassa sulle auto aziendali e una tassa sulla plastica produrrebbero effetti negativi per le aziende e per i lavoratori impiegati in quelle stesse aziende. Sono da evitare e ci impegneremo per questo (come lo abbiamo fatto con successo su aumenti Iva, tassa sui telefonini, incremento Irpef agli agricoltori, ...

Manovra - arriva la plastic tax su tappi e tetrapak. Sulle auto si cambia : cambiano ancora le misure della Manovra appena varata dal governo giallorosso. E la tensione nella maggioranza resta alta. L?esecutivo, dopo la sollevazione, ha ridimensionato la stangata Sulle...

Manovra 2020 - via libera Governo/ Cartine - Plastic e Sugar tax : ma Conte "meno tasse" : Manovra 2020, via libera del Governo Pd-M5s: Plastic, Sugar tax, mini tassa di 0.005 euro su Cartine e i filtri tabacchi. Conte però rilancia 'meno tasse'

Manovra - girandola di tasse su auto - plastica e casa : La Manovra finanziaria è ancora un cantiere aperto: novità in arrivo per chi usufruisce dell'auto aziendale mentre arrivano...

Manovra - Buffagni (M5s) contro tassa su auto aziendali : “Fare di più per imprese”. E Renzi boccia anche quella su zucchero e plastica : Trovato l’accordo sulla Manovra nel governo, c’è già chi nella maggioranza protesta contro le tasse e chiede che la legge di Bilancio venga modificata in Parlamento. In prima linea naturalmente Matteo Renzi che non perde occasione per diffeRenziarsi dalla coalizione Pd-M5s e ha assicurato Italia viva “darà battaglia” in Aula contro le tasse su auto aziendali, plastica e zucchero. Ma questa volta non è solo. A esporsi oggi ...

Manovra - Plastic tax su tappi e tetrapak : 13.19 Dalle bottiglie alle buste dell'insalata. E' lunga la lista dei prodotti monouso su cui si applicherà la Plastic tax da 1 euro al kg, come si legge nella relazione che accompagna la bozza della Manovra. Saranno tassate le vaschette per gli alimenti in polietilene, il tetrapak del latte o i contenitori dei detersivi, il polistirolo e pure tappi ed etichette di Plastica. Quanto alle auto aziendali, restano le tasse sul 30% del valore per ...

Manovra : Gualtieri - ‘plastic tax riguarda solo monouso - dialoghiamo con tutti’ : Roma, 31 ott. (Adnkronos) – La ‘plastic tax’ riguarda solo “la plastica monouso”, la plastica compostabile e plastiche biodegradabili ad esempio “non vengono toccate”. Così a Zapping su Radio Uno Rai il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri sottolineando che attualmente “c’è un uso smisurato della plastica” e il “mondo sta andando nella direzione” di limitare ...

Manovra : bozza - escluse da plastic tax siringhe classificate da Commissione unica : Roma, 31 ott. (Adnkronos) – Le siringhe saranno esclude dalla plastic tax. E’ quanto prevede una bozza aggiornata della legge di bilancio 2020. Nell’articolo che inserisce l’imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego si precisa che ”sono escluse dall’applicazione dell’imposta le siringhe rientranti tra i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi ...