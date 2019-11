Maltempo Toscana | forte pioggia nel Pisano | danni e allagamenti in diverse zone della

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 3 novembre 2019) Ancora interventi dei vigili del fuoco indove ilsta colpendo l’intera regione. I vigili del fuoco sono impegnati da questa mattina per interventi nelnella zona di Cascina e Vicopere alberi pericolanti o finiti sulla sede stradale in seguito al. Dalle ore 13.00 in poi gli interventi si sono spostati nella zonacittà di Pisa, San Giuliano Terme e sul litorale per alberi pericolanti o sulla sede stradale. Il totale degli interventi collegati alin provincia di oggi sono stati circa 25 fino alle ore 15. A Piancastagnaio (Siena) una copertura composta di pannelli coibentati è stata completamente divelta dal vento e i pompieri sono intervenuti per la verifica e la messa in sicurezza. Al momento non risultano persone coinvolte. Sempre nellameridionale untemporale, accompagnato da forti raffiche di ...

