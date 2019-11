La terra trema ancora | 5 1 della scala Richter Gli esperti | “La scossa più forte da anni”

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 3 novembre 2019) La Bosnia viene sconvolta da un potentissimo terremoto. Siamo a 14 km da Turbet, 85 km a nordovest di Sarajevo, a una profondità di 5 km: questo è l’epicentro del sisma in Bosnia. La magnitudo è stata di 5.1 ed è stata avvertita anche in Serbia e Croazia. Come riferiscono i media regionali, laè stata avvertita distintamente anche a Sarajevo e Tuzla. Si tratta, osservano i media, del terremoto piùregistratosi in Bosnia-Erzegovina negli ultimi anni. Finora non sono giunte notizie di eventuali danni. Finora non sono giunte notizie di eventuali danni. Solo due giorni fa un’altradi terremoto di magnitudo 5.2 è stata registrata in Albania. Secondo l’Istituto sismologico albanese, l’epicentro è stato vicino alla città di Korca, nell’est del paese, a 25 chilometri di profondità. Secondo i media si sarebbero verificati solo danni materiali, ma non vi èun ...

TeresaBellanova : Ora dalla incoraggiante iniziativa “La Terra non trema” organizzata da @coldiretti a Roma per rimarcare la forza di… - razorblack66 : Terremoto in tempo reale, nuova scossa nel Lazio, trema la terra a Amatrice - Valentinacine : RT @SkyArte: Nasceva oggi #LuchinoVisconti, grande regista cinematografico e teatrale. Nella sua lunga carriera diresse pellicole come Osse… -