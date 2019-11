I ragazzi di oggi si sentono dei perdenti Ecco perché vogliono essere donne

Foggia - paura baby gang : 10 ragazzini circondano e attaccano 14enne : Federico Garau Il preoccupante fenomeno è sempre più in crescita a Foggia: tanti gli episodi di violenze commesse da minorenni nell'ultimo periodo. Durante la serata di ieri, un ragazzino di 14 anni è stato salvato in tempo dagli agenti della polizia locale È allarme baby gang a Foggia, dove le aggressioni compiute da gruppi di ragazzini non fanno che moltiplicarsi. Dopo gli ultimi episodi di violenza registrati – un 50enne pestato a ...

Italiani come noi - voto ai sedicenni? “Meglio a trenta. Non c’è consapevolezza”. “Giusto - oggi i ragazzi sono più svegli” : La proposta di concedere il diritto di voto ai sedicenni non suscita grande entusiasmo tra i cittadini che abbiamo interpellati in strada. In gran parte sono contrari perché “a 16 anni non si è ancora pronti”. Altri si dicono favorevoli a “portare a 18 anni anche il voto per il senato” poiché quella è la soglia della maggiore età. Ma c’è chi concorda con la proposta rilanciata recentemente da Enrico Letta e ...

Baby gang fuori controllo! Foggia - 50enne aggredito da ragazzini dopo averli rimproverati : Il fenomeno è ormai dilagante, tante le aggressioni registrate nell'ultimo periodo. dopo il caso del 60enne, pestato da alcuni ragazzini e finito in ospedale con un braccio rotto, ecco un nuovo episodio di violenza in città. Baby gang fuori controllo a Foggia, dove a distanza di pochi giorni si è verificato un nuovo episodio d'aggressione commesso da un gruppo di ragazzi ai danni di un residente. La vittima, un 50enne Foggiano, aveva ...

Foggia - rimprovera ragazzini perché rompono bottiglie di vetro : picchiato 50enne : È stato prima circondato e poi picchiato un 50enne che sabato sera a Foggia ha rimproverato un gruppo di ragazzi, molti di loro minorenni, mentre stavano rompendo bottiglie di vetro e infastidendo i passanti. Un rimprovero non gradito dai ragazzi che hanno deciso di riempire di botte l’uomo. All’arrivo della polizia, però, i giovani erano già scappati. Il 50enne il giorno successivo ha deciso, secondo quanto riportato da Foggia ...

Le bande ragazzini terrorizzano Foggia : Siamo minorenni - non possono farci nulla : Foggia è una città in mano alle bande di ragazzini e ora i cittadini hanno paura. Negli ultimi giorni si sono registrate molestie e aggressioni da parte di baby gang, tutti minorenni, che sono così diventate l'incubo degli abitanti. L'ultimo episodio ieri sera. In pieno centro cittadino, un uomo di 50 anni è stato colpito con calci e pugni da alcuni ragazzini. "Hanno cominciato a tirar bottiglie, ad urlare, ad armeggiare con i cocci, quell’uomo ...

Atletica - Davide Re : “Devo chiedere scusa ai ragazzi - oggi ero un po’ stanchino” : L’Italia della staffetta 4×400 maschile si è classificata al sesto posto nella finale ai Mondiali di Atletica leggera, mancando però il record italiano e chiudendo col crono di 3’02″78. Queste le dichiarazioni degli azzurri ai microfoni RAI. Davide Re: “Sono sicuro che il record italiano prima o poi arriverà. Devo chiedere scusa ai ragazzi, oggi ero un po’ stanchino. Il record può uscire sia a Tokyo che agli ...

Nel foggiano un ragazzino manifesta da solo contro i cambiamenti climatici : Una vicenda alquanto singolare si è verificata ieri, venerdì 27 settembre, a Stornarella, località del foggiano, dove un ragazzino di soli 12 anni ha manifestato da solo contro i cambiamenti climatici. Il piccolo ha preso un cartellone e si è recato in piazza, mostrando tutto il suo disaccordo su quanto sta avvenendo in materia ambientale nel mondo. Proprio ieri era in programma la terza mobilitazione globale contro i cambiamenti climatici ...

Fridays for Future : oggi oltre 1 milione di ragazzi ha protestato per il clima in Italia [GALLERY] : oltre un milione di ragazzi Italiani ha invaso le piazze di 160 città per spingere la politica ad attivarsi contro i cambiamenti climatici. Dopo la mega-giustificazione collettiva (discutibile) suggerita alle scuole dal ministro Lorenzo Fioramonti, tante istituzioni hanno assicurato il loro impegno a trovare “soluzioni concrete“, come lo scomputo dal deficit della spesa per l’ambiente, proposto dal sottosegretario ...