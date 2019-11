Alghero | mancano le flebo | donna rischia di morire di fame

Fonte : tg24.sky

(Di domenica 3 novembre 2019) Da vent'anni, Monica, 43 anni, di, combatte col morbo di Crohn, un'infiammazione cronica dell'intestino, che provoca ulcere, stenosi e fistole, e impedisce di assorbire gli alimenti. Laè arrivata a pesare 37 chili: per salvarla è necessario un intervento, per togliere la fistola che le impedisce di assorbire il cibo. Ma prima, Monica deve riprendere peso. E l'unico sistema sono lenutrizionali.leIl problema (come ha raccontato il quotidiano La Nuova Sardegna) è che il servizio sanitario regionale non è in grado di fornirgliene a sufficienza. "All'ospedale Gemelli di Roma le hanno prescritto sacche da 2.200 calorie di Olimel - racconta la figlia più grande, Noemi, 20 anni -. Ma ad, le sono state date confezioni con quantitativo minore. Siamo partiti da mille calorie, e ora siamo a 1.700, ma non basta: in due settimane ha preso solo un ...

