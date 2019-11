Stefano De Martino | chi è il fratello Davide che è diventato identico a lui

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 2 novembre 2019) Da concorrente di Amici di Maria De Filippi a ballerino, modello e conduttore apprezzatissimo.Dene ha fatta di strada da quando il pubblico l’ha visto per la prima volta in tv. Era il 2009 emostrava le sue doti di ballerino nella scuola di Maria De Filippi. Appassionato di danza fin dai primi anni di età, inizia a muovere i primi passi in questo mondo all’età di 10 anni. Nel 2007 riesce ad aggiudicarsi una borsa di studio a New York, presso il Broadway Dance Center, grazie a cui ha l’opportunità di entrare in contatto con la danza moderna e contemporanea. Poi arriva ad Amici e, al termine del programma, ottiene un contratto con la Complexions Contemporary Ballet. Oggi, dopo diverse esperienze in tv (ricordiamo quella di inviato all’Isola dei Famosi, tanto per citarne una) è stato scelto alla guida di ‘Stasera tutto è possibile’, lo show su Rai2 che lo ...

blogtivvu : Stefano De Martino a Sanremo 2020? Per Freccero è in “forse” - KontroKulturaa : Stefano De Martino insieme ad un'altra ragazza mora, ma non è Belen Rodriguez (Foto) - - mattinodinapoli : #stefano de martino e il veto a Stasera tutto è possibile: «Il conduttore non vuole che partecipi una sua ex» -