Roma-Napoli | prova di forza dei giallorossi | vittoria per 2 a 1 | segnano Zaniolo e

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 novembre 2019)didelladi Fonseca all’Olimpico:battuto per 2 a 1 grazie ai gol dinel primo tempo e di Veretout su rigore nella ripresa, con la rete di Milik ad accorciare il risultato. Grazie a questo successo istaccano in classifica la squadra di Carlo Ancelotti, assente in panchina per squalifica e sostituito dal figlio Davide, e salgono a 23 punti al momentaneo terzo posto, in attesa dell’Atalanta. Ilinvece crolla e resta fermo a 18 punti. Oltre al campo però, resta la cronaca di quanto successo sugli spalti: a metà del secondo tempo l’arbitro Rocchi ha sospeso la gara per alcuni minuti per cori discriminatori nei confronti dei tifosi napoletani. Laparte bene e già al 4′ cida fuori Kluivert con la palla che termina larga. Passano pochi minuti e l’olandese ci ridalla distanza, tiro potente fuori di poco. I ...

pisto_gol : A sx Toloi al 93’ di Napoli-Atalanta; a dx Callejon al 26’ di Roma-Napoli.Trova le differenze ?? - pisto_gol : Secondo @lucianomoggi e i suoi-pochi-accoliti in Napoli-Atalanta il fallo era di Llorente. D’altronde, sin dagli es… - OfficialASRoma : ?? @EdDzeko ha segnato 4 gol contro il Napoli, tutti in trasferta Altri numeri in vista di #RomaNapoli ??… -