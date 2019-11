Reddito di Cittadinanza | Scerra | attivare progetti utili a collettività

Il pusher finito in manette? Percepiva il Reddito di cittadinanza : Maria Girardi Nel corso della perquisizione domiciliare i finanzieri di Siracusa hanno rinvenuto 327 dosi di cocaina per un totale di 120 grammi I finanzieri del Comando Provinciale di Siracusa hanno recentemente concluso un'indagine in materia di sostanze stupefacenti che ha condotto all'arresto di un pusher e al sequestro di 327 dosi di cocaina in una proprietà privata nel Comune di Floridia. L'attività è nata dalle ...

Reddito di cittadinanza e lavoro nero : nel supermarket scoperti 9 irregolari su 10 : In un supermercato, ad Augusta (Sr), su dieci dipendenti nove erano in 'nero' indossando persino la divisa da lavoro, due dei quali percepivano pure il Reddito di cittadinanza. A scoprirlo...

L'aria che tira - Giletti attacca i politici : 'Farete Reddito di cittadinanza anche per me' : L'ultima parte dell'anno è quella in cui si parla molto di manovre economiche, di tasse e di strategie. Tra gli argomenti ed i propositi più gettonati ci sono quelli di abbassare le tasse e, soprattutto, il costo del lavoro. Molti, però, hanno la sensazione che il perdurare di atavici problemi rischi di paralizzare in maniera forse definitiva la situazione economica del Paese. Tra questi c'è Massimo Giletti che, ospite a L'aria che tira, ha ...

Sardegna : prendeva il Reddito di cittadinanza e spacciava eroina - arrestato : Beneficiava del reddito di cittadinanza e per arrotondare spacciava eroina. Antonello Puggioni, 48 anni, originario di Guspini, è stato arrestato la scorsa sera dai Carabinieri della Stazione di Gonnosfanadiga, con la pesante accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, durante un normale controllo ad un posto di blocco lungo la strada che porta al paese, l’hanno trovato in possesso di 10 fiale di metadone e 330 euro in ...

Reddito di cittadinanza - la grande contraddizione : "Meglio stare sul divano" : Ivana è una giovane imprenditrice del settore alberghiero e ha dovuto toccare con mano uno degli "effetti collaterali" più...

Reddito di cittadinanza con assegno di mantenimento : si riduce l’importo? : Reddito di cittadinanza con assegno di mantenimento: si riduce l’importo? Come stiamo verificando negli ultimi mesi, dandone diffusamente conto dalle nostre pagine, la concreta applicazione di misure quali Reddito di cittadinanza e Quota 100 offre lo spazio a riflessioni e confronti anche di natura pratica circa i loro effetti concreti. Reddito di cittadinanza e assegno di mantenimento: il quesito Rispetto alla misura di sostegno al ...

Percepivano il Reddito di cittadinanza ma lavoravano in nero : denunciati : Giorgia Baroncini Fino ad oggi i finanzieri di Como hanno scoperto 39 lavoratori in nero con il reddito minimo. L'ultimo scoperto mentre lavorava al mercato di Erba Sono 39 i lavoratori in nero scoperti fino ad oggi dalla Guardia di finanza di Erba (Como). Gli uomini Percepivano il reddito di cittadinanza e nel contempo lavoravano in diversi esercizi commerciali: lavori che sono costati cari dato che tutti i furbetti sono stati ...

Dopo terroristi e mafiosi un pusher - quando il Reddito di cittadinanza finisce nelle mani sbagliate : Sono numerosi gli episodi che hanno sollevato dubbi e critiche sul meccanismo di erogazione del reddito di cittadinanza

Agorà - Mariastella Gelmini attacca Luca Telese sul Reddito di cittadinanza : "Lo date ai brigatisti e a chi..." : Mariastella Gelmini e Luca Telese, ospiti di Serena Bortone ad Agorà, su Rai tre, si scontrano sul reddito di cittadinanza. La misura voluta da Luigi Di Maio e dal Movimento 5 stelle, attacca la capogruppo della Camera di Forza Italia, la danno "ai terroristi e a chi va in giro con la Porche. E lei

Siracusa - spaccia cocaina e gira in Porsche ma riscuote il Reddito di cittadinanza : La notizia è di quelle che fanno arrabbiare parecchio, un uomo di 42 anni di Floridia, in provincia di Siracusa, viene fermato al posto di blocco della Guardia di Finanza, e trovato in possesso di 600 euro in contanti che non riesce a giustificare. In realtà le Fiamme Gialle lo tenevano già sotto controllo da parecchio tempo, in quanto sospettato di qualche traffico illecito. In particolare, le forze dell'ordine si erano insospettite osservando ...

Reddito di cittadinanza - De Luca a gamba tesa : "Pagata la manovalanza della camorra" : Il Reddito di cittadinanza, secondo il governatore campano, è stato in molti casi "indebitamente sfruttato da lavoratori in...

Reddito di cittadinanza - il furbetto è dietro al banco del mercato : Prendeva un Reddito di cittadinanza di 535 al mese ma lavorava in nero al banco del mercato rionale: finiscono nei guai lui...

Reddito di cittadinanza : possibile sospensione del sussidio a 100mila famiglie : Il sussidio tanto caro al Movimento 5 Stelle potrebbe rivelarsi un vero e proprio fallimento. A confermarlo è la redazione di "Sky tg24" visto che il cosiddetto Reddito di cittadinanza potrebbe essere sospeso a circa 100 mila famiglie per mancanza dei documenti da integrare alla domanda inviata a marzo. Il Reddito di cittadinanza sbandierato dai grillini è stato introdotto nella precedente Legge di Bilancio e sarebbe servito per abolire la ...