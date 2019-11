Migranti | Salvini | ‘Macron spietato | governo complice o incapace?’**

**Migranti : Salvini - ‘governo ha mani sporche di sangue’** : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Aumentano gli sbarchi, aumentano i morti: governo con le mani sporche di sangue”. Lo dice Matteo Salvini, commentando i numeri degli sbarchi e le notizie sui corpi avvistati a circa 60 metri di profondità al largo di Lampedusa. Da quando Luciana Lamorgese è al Viminale sono sbarcate 3.008 persone (dato aggiornato a questa mattina alle 8).L'articolo **Migranti: Salvini, ‘governo ha mani ...

**Migranti : Lapo Elkann - ‘Salvini non mi piace - suo comportamento dissolutivo’** : Palermo, 10 ott. (Adnkronos) – “Non mi piace Salvini, non mi piace il suo comportamento sul tema dei migranti perché lo reputo dissolutivo e non costruttivo. Poi ognuno è libero di avere le proprie opinioni”. Così Lapo Elkann, a Palermo, per la firma di un protocollo d’intesa con la Croce Rossa italiana.L'articolo **Migranti: Lapo Elkann, ‘Salvini non mi piace, suo comportamento dissolutivo’** sembra ...

**Migranti : Sciurba (Mediterranea) - ‘con Salvini al Viminale abbiamo vissuto un incubo’** : Terrasini (Palermo), 5 ott. (AdnKronos) – “Con Matteo Salvini ministro dell’Interno abbiamo vissuto un incubo”. Lo ha detto Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea Saving Humans intervenendo alla scuola di formazione politica ‘Futura’ organizzata da Davide Faraone (Italia Viva) a Terrasini (Palermo). Alessandra Sciurba, che è andata con la nave Mare Jonio nel Mediterraneo per salvare vite umane, ...

**Migranti : Salvini - ‘Conte o ci è o ci fa’** : Roma, 23 set. (AdnKronos) – “O ci è, ed è grave, perché fa il presidente del Consiglio temporaneamente; o ci fa, ed è ancora più grave, perchè i numeri dicono che la riapertura dei porti sta aumentando le partenze e gli sbarchi”. Lo ha affermato Matteo Salvini, ospite di Tg2 Post, commentando le affermazioni di oggi del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in materia di immigrazione. “Quindi – ha aggiunto ...

**Migranti : Salvini indagato per sequestro - Tribunale ministri deciderà entro 90 giorni** : Palermo, 21 set. (AdnKronos) – Il Tribunale dei ministri di Catania deciderà entro i prossimi 90 giorni se accogliere la richiesta di archiviazione per l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, indagato per sequestro di persona per la vicenda della nave Gregoretti della Guardia costiera. La composizione del Tribunale dei ministri è la stessa di quella che il 24 gennaio scorso aveva chiesto al Senato l’autorizzazione a ...

