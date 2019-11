Maltempo Piemonte | nell’Alessandrino ancora 42 sfollati

Maltempo - 25 anni fa l’alluvione in Piemonte : provocò 70 morti : “Venticinque anni fa, sul basso Piemonte in particolare, si abbatteva una terribile alluvione che nella sola provincia di Cuneo provocò 29 morti, un centinaio in tutta la Regione. Un drammatico evento di cui tuttora è assai vivo il ricordo. Il nostro compito è sicuramente quello di non dimenticare ma anche di fornire alle realta’ e istituzioni del territorio risorse e strumenti di prevenzione“. Il senatore cuneese Giorgio Maria ...

Maltempo Piemonte : ad Alessandria ancora 144 sfollati e problemi idrici : E’ passato poco più di una settimana dalla violenta ondata di Maltempo che ha colpito Liguria e Piemonte, mettendo in ginocchio diverse zone della provincia alessandrina al confine con la Liguria, dove ci sono ancora 144 persone sfollate. Lo rende noto la Protezione civile, alla vigilia delle celebrazioni dei 25 anni dell’alluvione che in Piemonte causò 70 morti. L’ordinanza di non potabilità dell’acqua è ancora in vigore ...

Maltempo e trasporti - Piemonte : in arrivo fondi per la Canavesana e per la Torino-Ceres : La Regione Piemonte stanzierà 2,8 mln per migliorare e mettere in sicurezza la ferrovia Canavesana e la Torino-Ceres e 2,5 milioni per far fronte alle calamità verificatisi sul territorio Piemontese la scorsa estate. Sono gli interventi annunciati dall’assessore regionale alle Opere pubbliche e ai trasporti Marco Gabusi illustrando alla prima Commissione di Palazzo Lascaris l’assestamento al Bilancio per le sue deleghe. Per quanto ...

Maltempo - il ministro in Piemonte e Liguria : “Due squadre della protezione civile stanno facendo sopralluoghi” : “Sono in corso attività d’istruttoria” e “due squadre della protezione civile stanno facendo sopralluoghi” nelle zone colpite dal Maltempo tra il 19 e 22 ottobre scorso in Piemonte e Liguria. Lo ha detto il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, rispondendo ad una interrogazione sugli orientamenti del Governo in merito alla dichiarazione dello stato di emergenza per le zone della provincia ...

Maltempo Piemonte : frana nell’Alessandrino - chiuso tratto della SP456 del Turchino : chiuso tratto della SP456 del Turchino, poco prima del confine tra Liguria e Piemonte, per una frana a Gnocchetto, frazione di Ovada (Alessandria). Massi e terra si sono riversati sull’asfalto prima del terzo passaggio a livello tra Rossiglione e Ovada, in direzione Nord. Mezzi sono già al lavoro per liberare la strada. Al momento le strade alternative sono quelle di Costa di Ovada o l’autostrada A26. L'articolo Maltempo Piemonte: frana ...

Maltempo Piemonte : firmato accordo per la cassa integrazione di Novi Ligure : Conclusa da Fiom, Fim, Uilm di Alessandria ed rsu di Arcelor Mittal di Novi Ligure la procedura per la richiesta di cassa integrazione guadagni ordinaria per calamità, dopo l’alluvione della settimana che ha determinato gravi danni a trasformatori e centraline dello stabilimento dell’ex Ilva in strada Bosco Marengo. E’ stato sottoscritto oggi l’accordo che prevede la rotazione dei lavoratori che svolgono mansioni ...

Maltempo Piemonte - lite per le pulizie : minaccia il vicino con la chiave inglese : I carabinieri hanno denunciato un 36enne albanese per aver minacciato il vicino di casa, in Piemonte, brandendo una chiave inglese di 70 centimetri. La vittima, un 53enne, era in casa, impegnato nelle operazioni di pulizia del fango portato dalle recenti alluvioni, quando è nata una discussione con l’albanese, che stava lavorando su un escavatore per questioni legate al deposito dei detriti. Non accettando il rimprovero, il 36enne ha ...

Maltempo Piemonte : la Regione in aiuto dei comuni per la rimozione di fango e detriti : Dopo i fenomeni alluvionali dei giorni scorsi la Regione Piemonte ha deciso di autorizzare i sindaci dei comuni disastrati a conferire i fanghi e i detriti trasportati dalle esondazioni in aree provvisorie. Per velocizzare le procedure di conferimento gli enti locali avevano chiesto alla Giunta di poter agire in deroga alle leggi in materia. “In 24 ore abbiamo sbloccato una situazione assurda perché i sindaci si trovavano nella paradossale ...

Maltempo Piemonte - ingenti danni all’agricoltura nell’Alessandrino : “Anni prima che le terre tornino fertili” : L’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte, Marco Protopapa, ha effettuato un sopralluogo nell’area alluvionata del territorio alessandrino, su invito di Cia e Confagricoltura. Lo scenario che si è trovato davanti è stato quello di campi ancora invasi dall’acqua e coperti di detriti, tronchi, rocce e ghiaia; strade interrotte, argini crollati, vigneti crollati e attrezzature devastate. Ci andranno anni, spiegano ...

Maltempo Piemonte : ripreso il servizio ferroviario della linea Sfma tra Torino e Ciriè : Rientrata sotto il livello di guardia l’acqua del fiume Stura a Venaria, è ripresa nel primo pomeriggio di oggi il servizio ferroviario tra Ciriè e Torino della linea Sfma. La circolazione ferroviaria era stata interrotta nella mattinata di ieri a causa dell’innalzamento del livello dell’acqua sul ponte di Venaria. L'articolo Maltempo Piemonte: ripreso il servizio ferroviario della linea Sfma tra Torino e Ciriè sembra essere ...

Maltempo : migliora la situazione in Piemonte - cala il livello dei fiumi e si attende un weekend di sole : migliorano le condizioni meteorologiche in Piemonte ed è atteso un fine settimana di tempo soleggiato e temperature miti. I livelli dei corsi d’acqua sono tutti in calo, il Po decresce e la situazione si sta normalizzando. Solo il Lago Maggiore e’ stazionario, ma si stima in lenta e graduale discesa nei prossimi giorni. Intanto sulle Alpi occidentali è caduta la prima neve con punte di 40 centimetri localmente sulle Alpi Graie. ...

Maltempo Piemonte : situazione meteo in miglioramento - scende il livello del Po : situazione meteo in miglioramento in Piemonte: i livelli dei corsi d’acqua sono tutti in calo, ed anche il Po decresce. Solo il Lago Maggiore è stazionario ma si stima in lenta e graduale discesa nei prossimi giorni. E’ caduta la prima neve sulle Alpi occidentali con punte di 40 cm localmente sulle Alpi Graie. Nell’Alessandrino sono ancora operativi sul territorio oltre 200 volontari per le operazioni di ripristino e assistenza alle 130 ...

Maltempo - previsti forti eventi : è allerta arancione su Liguria - Piemonte e Lazio : Forte Maltempo in avvicinamento all’Italia. Un ciclone proveniente dalle Isole Baleari si sta muovendo verso il nostro Paese, tanto che nelle prossime ore raggiungerà la Sardegna. Numerose le regioni, da nord a sud, che saranno interessate da piogge intense. In una nota diramata dalla Protezione civile del Lazio si legge che “il Centro Funzionale Regionale ha adottato oggi un avviso di criticità con indicazione che dal pomeriggio di oggi, ...

Maltempo Piemonte - sale il livello del fiume Stura : stop ai treni Ciriè-Torino : Continuano i disagi in Piemonte a causa del Maltempo che ha provocato diversi danni e problemi. Circolazione ferroviaria interrotta, tra Ciriè e Torino, a causa dell’innalzamento del livello dell’acqua sul ponte di Venaria, protetto da sensori che rilevano la piena del fiume Stura. Lo rende noto Gtt, l’azienda del trasporto pubblico locale che gestisce la linea. Attivato un servizio sostitutivo bus e prolungato il servizio Dora ...