Kaiser! Su Sky Arte il più grande truffatore della storia del calcio

(Di sabato 2 novembre 2019) Si può diventare calciatori famosi senza aver la minima idea di come si giochi a pallone? Sì, se sei nato a Rio de Janeiro e i tuoi amici si chiamano Romario, Bebeto, Renato Gaucho, Edmundo e tanti altri. “Il piùdel” è ladi Carlos Henrique Raposo, detto ‘Kaiser‘, brasiliano classe 1963, che come tutti i bambini carioca sognava di diventare uncalciatore ma in...

