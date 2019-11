Allarme gli oggetti più sporchi sono quelli con cui entriamo in contatto ogni giorno

“Attenzione agli ottici che si sostituiscono agli oculisti” : l’Allarme lanciato da AIMO : Misurazione della vista a domicilio per bambini e addirittura neonati o per chi è impossibilitato ad uscire di casa, come anziani e disabili, con strumenti spacciati come ultra tecnologici e in grado di rilevare la giusta gradazione per i nuovi occhiali da acquistare, naturalmente nel negozio di riferimento, anche in presenza di gravi patologie dell’occhio. Il tutto gestito non da esperti oculisti, ma da titolari di centri ottici, che ...

Vitalizi - Taverna : “Al Senato Allarme conflitto d’interessi”. Nella commissione che dovrà decidere sul taglio due amici di Nitto Palma : Il giorno della verità per 772 ex Senatori è vicino. Il 4 novembre la commissione Contenziosa di Palazzo Madama deciderà se il taglio dei Vitalizi è legittimo o meno. Un tribunale interno la cui sovranità è assicurata dall’autodichia che governa le due Camere. Sul quale però pende la pesante accusa di conflitto d’interessi. Ad avanzarla sono i parlamentari del Movimento 5 stelle. Dopo che il 29 ottobre il blog aveva lanciato ...

Tubercolosi - Allarme all'università. La Sapienza scrive agli studenti : «Fate la profilassi» : E' psicosi tra gli studenti della Sapienza, dopo un caso di Tubercolosi scatta la profilassi per tutti ma la paura, tra gli universitari che frequentano Villa Mirafiori, è che si sia...

Tubercolosi - Allarme alla Sapienza. È psicosi : un ragazzo ammalato - lettere agli studenti che hanno frequentato i corsi : E' psicosi tra gli studenti della Sapienza, dopo un caso di Tubercolosi scatta la profilassi per tutti ma la paura, tra gli universitari che frequentano Villa Mirafiori, è che si sia...

California - Allarme rosso estremo per gli incendi : non era mai successo. Diversi vip evacuati : È la prima volta che viene diramato questo tipo di allerta. Peraltro il vento peggiora la situazione. Ventimila persone sono evacuate alla periferia di Los Angeles. Costretti ad abbandonare le loro case anche Arnold Schwarzenegger e la stella della Nba, LeBron James. Bruciano anche i vigneti nella contea di Sonoma.Continua a leggere

Allerta birra con detergenti - scatta il ritiro : è Allarme in tutta Europa [MARCA e DETTAGLI] : Allerta detergenti nella birra: scatta il ritiro in tutta Europa. L’allarme giunge dalla Germania, dove sono state ritirate 17 birre a causa della possibile presenza di detergente (lisciva) nel prodotto: il Ministero della sicurezza alimentare tedesca dopo aver effettuato gli opportuni controlli ha disposto il ritiro, sia dagli scaffali che dagli shop on line. Il prodotto in questione è la birra Franken Bräu. Nello specifico sono 17 le ...

L’Allarme degli agricoltori italiani : La peste suina è alle porte : La peste suina africana è alle porte e può sbarcare in Italia da un momento all'altro. L'allarme arriva direttamente da Confagricoltura e Confederazione italiana agricoltori, che per bocca dei loro rappresentanti hanno messo in guardia la commissione Agricoltura nel corso di un'audizione in Senato. I problemi sul tavolo sono tanti e connessi l'uno con l'altro. In Italia, ad esempio, non ci sono misure per contenere la fauna selvatica. “Negli ...

Salute - Allarme degli andrologi : gli inquinanti nel piatto avvelenano gli spermatozoi : “Ogni anno ingeriamo almeno 250 grammi fra pesticidi e microplastiche cioè frammenti di plastica dispersi nell’ambiente. Non manca un condimento di ftalati, sostanze chimiche che ammorbidiscono la plastica, che si possono trovare in alcuni contenitori per alimenti e migrare nel piatto. Purtroppo si tratta di sostanze che oltre ad avere conseguenze negative sulla Salute in generale possono nuocere anche alla fertilità maschile“: ...

Tumori - l’Allarme degli oncologi : “2 pazienti su 3 cercano sul web notizie su cure alternative” : Utenti del web sempre più alla ricerca di informazioni sulle cosiddette “cure alternative” contro il cancro. Due pazienti (o familiari) su tre, colpiti da una neoplasia, consultano internet alla ricerca di metodi “non ufficiali” per vincere il cancro. Per fortuna, solo una minoranza poi si rivolge a santoni e ciarlatani, con gravi rischi per la salute. La malattia può, infatti, evolvere sfavorevolmente a causa del mancato ricorso a terapie ...

Genova - Allarme per un maniaco in città : “Aggredisce le nostre figlie” : In corso indagini a Genova sulla presenza di un uomo che avrebbe aggredito diverse ragazzine. Al vaglio dei carabinieri ci sarebbero almeno altri dieci episodi di palpeggiamenti e violenze avvenute tra piazza De Ferrari, via Venti Settembre e corso Aurelio Saffi. A denunciare la presenza del maniaco le mamme di alcune presunte vittime.Continua a leggere

SPY FINANZA/ Il nuovo segnale di Allarme che arriva dagli Usa : La situazione sui mercati finanziari non è florida e ci sono anzi segnali piuttosto preoccupanti che arrivano dagli Stati Uniti

“La Pianura Padana sarà devastata da alluvioni catastrofiche” : l’Allarme del geologo su MeteoWeb - ma gli amministratori che fanno? : Esondazioni, frane, due morti, strade chiuse e allagamenti. E’ un bollettino di guerra quello che arriva dal nord Italia e in particolare da Piemonte, Liguria e Lombardia, regioni per le quali ieri la Protezione Civile aveva emanato l’allerta meteo. Sono fenomeni naturali – si potrebbe affermare senza nascondere una certa vena fatalista – che possiamo farci noi? Che potere abbiamo noi poveri esseri umani? Chiaro che non ...

Integratori a base di caffeina ritirati dal mercato - “sono potenzialmente letali” : è Allarme in tutta Europa [NOME e DETTAGLI] : E’ allarme in tutta Europa per degli Integratori a base di caffeina ritirati dal mercato. L’allerta è partita dalla Germania: il NRW Centre for Health, LZG.NRW di Munster in Germania, ha segnalato attraverso il sistema HMA WGEO Rapid Alert e quindi anche all’Italia, la commercializzazione via internet di un prodotto classificabile anche come integratore alimentare, denominato “caffeina 100% -HCL” Il prodotto del ...

Milan - Allarme deficit : Donnarumma e Suso possibili cessioni - i dettagli : CALCIOMERCATO Milan- Leggero allarme in casa rossonera dopo il clamoroso deficit da 146 milioni di euro. Di fatto, come riportato dalle ultime indiscrezioni, il club rossonero potrebbe essere costretto a dire addio a Suso e Donnarumma, i quali potrebbero essere sacrificati per risanare l’attuale situazione della società rossonera. Donnarumma potrebbe essere ceduto per una cifra […] L'articolo Milan, allarme deficit: Donnarumma e Suso ...