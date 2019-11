Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 novembre 2019) Appena duefa aveva la miglior difesa del campionato con appena 6 gol. Poi sono arrivati improvvisamente il 7 a 1 contro l’Atalanta e il 4 a 0 contro la Roma. La bellezza di 11 gol che sono costati a Igorla panchina dell’: la società bianconera ha comunicato l’esonero del tecnico, ex difensore della Juventus, e affidato temporaneamente la panchina al suo collaboratore Luca Gotti che dirigerà la squadra anche nel prossima match in casa del Genoa. Un sostituto infatti non è ancora pronto: bocciata l’ipotesi Gennaro Gattuso perché troppo costosa, l’potrebbe puntare sul ritorno di una vecchia conoscenza, Francesco Guidolin oppure Pasquale Marino. La terza opzione è Davide Ballardini, ormai specializzato nel salvataggio inlascia l’comunque in un’ottima posizione di classifica: 14esimo con ...

SkySport : ? #UltimOra #Udinese ? Esonerato Igor #Tudor ?? Si attende il comunicato ufficiale #SkySerieA - fattoquotidiano : Udinese, esonerato Tudor: paga gli 11 gol subiti in due giornate. Tre in corsa per la panchina - infoitsport : UFFICIALE - Udinese, esonerato Igor Tudor: Gotti traghettatore -