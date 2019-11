Toc Toc Zingaretti si è stufato

Svelato il segreto del riTocco fotografico di Google FoTocamera : Chi se non un fotografo specializzato in matrimoni, ha la giusta esperienza per capire come valorizzare al meglio i volti? Ecco perché Google ha chiesto l’aiuto di una serie di fotografi di matrimoni per ottimizzare la propria funzione di ritocco del volto, introdotta su Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL. Nel corso di […] L'articolo Svelato il segreto del ritocco fotografico di Google Fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Milan - Paquetà non risparmia una sToccata a Giampaolo : “con lui troppi fuori ruolo. Con Pioli siamo a nostro agio” : Paquetà non risparmia una stoccata all’ex allenatore Giampaolo: il trequartista del Milan elogia la semplicità di Pioli confrontandola con alcune scelte tattiche troppo elaborate dell’ex tecnico rossonero Grazie al successo ottenuto per 1-0 sulla Spal il Milan è tornato al successo dopo il pareggio contro il Lecce e la sconfitta con la Roma. Quella di ieri è stata anche la prima vittoria dell’era Pioli, una gestione che, ...

Nicola Zingaretti : "Toc Toc...c'è qualcuno che difende questo governo?" : “Toc toc... c’è qualche altro leader che sostiene e che ha voluto questo Governo, che lo difende dalle bugie e dagli attacchi della destra?” Nicola Zingaretti interviene con un post su Facebook. Lo fa per elencare i risultati ottenuti dal governo e si chiede se, oltre a lui, ci siano altri vertici dei partiti di maggioranza che vogliano spendersi per difendere l’operato dell’attuale esecutivo.“Dopo mesi ...

Catalogna - associazione Òmnium Cultural lancia una campagna di auTocondanna : “Siamo colpevoli quanto i 12 leader catalani” : Uno degli hashtag delle proteste è #HoTornaremAFer, “lo faremo di nuovo”, e di certo gli attivisti non si stanno facendo attendere. L’associazione Òmnium Cultural, il cui Presidente, Jordi Cuixart, è uno dei dodici leader catalani condannati dalla Corte Suprema, ha lanciato da poco più di 24 ore attraverso il proprio canale Whatsapp e i propri social una nuova campagna di mobilitazione per manifestare il proprio dissenso nei confronti delle ...

Samsung Galaxy Note 10 Lite dovrebbe Toccare anche l’Europa - ma non a breve : Samsung Galaxy Note 10 Lite dovrebbe arrivare anche in Europa, perlomeno in base alle ultime indiscrezioni: ecco ciò che sappiamo su SM-N770F, che dovrebbe farsi attendere ancora parecchio. L'articolo Samsung Galaxy Note 10 Lite dovrebbe toccare anche l’Europa, ma non a breve proviene da TuttoAndroid.

Covenzione con MiT per bonifica Stallonara - Lunghezza e Parco di CenTocelle : Roma – E’ stata firmata una convenzione tra Roma Capitale e il Provvidorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’investimento sarà di circa 4 milioni e prevede la bonifica e messa in sicurezza del Parco di Centocelle, dell’ex discarica di Lunghezza e dell’area di Monte Stallonara. Gli investimenti saranno così ...

Incidente a Senigallia - scontro frontale fra con auTocarro : muore un uomo di 83 anni : L'anziano è morto sul colpo, rimanendo incastrato fra le lamiere del mezzo totalmente accartocciato. In seguito all'Incidente il mezzo pesante è finito nella scarpata laterale. Le cause dello scontro si potrebbero imputare ad un sorpasso azzardato: le dinamiche sono ora al vaglio della polizia locale.Continua a leggere

Sensazionale foTocamera a 5 sensori dello Xiaomi Mi Note 10 : i dettagli : Farà veramente cose grandi lo Xiaomi Mi Note 10, soprattutto in relazione alla penta-cam da 108MP che andrà a sfoderare, e di cui si parla già tanto. Poche ore fa, su Facebook, ci ha pensato proprio il produttore a spargere benzina sul fuoco rivelando i dettagli dei sensori che comporranno la penta-cam del prossimo dispositivo. Si parte da un sensore principale da 108MP, assistito da un teleobiettivo da 5MP con zoom ottico fino a 50x, da un ...

Contraccettivo sotTocutaneo finisce nel polmone - decine di casi : in Francia scatta l’allerta : L'allarme lanciato da alcune associazioni francesi dopo diverse segnalazioni di donne con gravissimi problemi polmonari a causa della migrazione del loro impianto Contraccettivo nel flusso sanguigno e poi nelle arterie polmonari. Per i medici si tratta di casi rari ma le segnalazioni hanno portato all'immediata istituzione di una sorveglianza rafforzata.Continua a leggere

Temptation Island Vip - l’ultima sToccata dell’ex moglie di Andrea Ippoliti : Temptation Island Vip il Viaggio, arriva l’ultima stoccata dell’ex moglie di Andrea Ippoliti Ultimo capitolo della saga Temptation Island Vip 2: oggi 31 ottobre è stata messa in onda una puntata riassuntiva del ‘Viaggio’ nei sentimenti di Canale 5. Una delle prime storie trattate è stata quella riguardante Andrea Ippoliti e Nathalie Caldonazzo, storia andata […] L'articolo Temptation Island Vip, l’ultima ...

Moncler celebra i 50 anni di WoodsTock : Moncler celebra il 50esimo anniversario di Woodstock con il nuovo capitolo del progetto Moncler Genius, e con il lancio (oggi) della collezione 3 Moncler Grenoble. Il designer Sandro Madrino ha voluto rendere omaggio allo storico festival musicale che, probabilmente più di qualsiasi altro, ha definito un'epoca e influenzato la cultura e le generazioni a venire. Nonostante le radici del brand si trovino nell'universo dello sci e ...

Come funziona il Var : il proTocollo integrale : Come funziona il Var? Il protocollo per il 2019/2020 è spiegato dall’Aia nel regolamento ufficiale, aggiornato all’agosto 2019. Ecco il testo completo. Il protocollo VAR, per quanto possibile, è conforme ai principi e alla filosofia delle Regole del Gioco. L’utilizzo dei VAR (Video Assistant Referees) è consentito solo se l’organizzatore della gara / competizione ha soddisfatto […] L'articolo Come funziona il Var: il protocollo ...

Xiaomi sembra aver trovato il modo di migliorare le foTocamere dei suoi smartphone : Xiaomi ha annunciato l'apertura di un grande centro di Ricerca e Sviluppo in Finlandia, che avrà come focus la tecnologia delle fotocamere per smartphone. L'articolo Xiaomi sembra aver trovato il modo di migliorare le fotocamere dei suoi smartphone proviene da TuttoAndroid.

Cdp : firmato proTocollo intesa per edilizia scolastica a Frosinone : Roma, 31 ott. (Adnkronos) – Il presidente della Provincia di Frosinone, Antonio Pompeo e il airettore Infrastrutture, Pa e Territorio di Cassa Depositi e Prestiti, Luca D’Agnese, hanno firmato oggi un protocollo d’intesa volto a rafforzare la cooperazione tra le parti nell’attuazione degli interventi di edilizia scolastica. In questo ambito Cdp collabora, già da alcuni mesi, con la Provincia di Frosinone per supportare ...