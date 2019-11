Sicilia | limoni cancerogeni | scatta il sequestro in un centro commerciale di Siracusa

Fonte : fanpage

(Di venerdì 1 novembre 2019) Si tratta di una partita di agrumi importati dalla Spagna trattati con Imanaxil, un funghicida potenzialmente pericoloso. L’operazione, come svelato dall’assessore regionale all’Agricoltura, Edy Bandiera, èta a, in undella grande distribuzione. Corrao (M5S): “Plauso al Corpo Forestale, ma il Ministro Bellanova si attivi in Europa".

ControCorrente6 : Sequestro limoni cancerogeni in Sicilia. Corrao M5S: Plauso a Corpo Forestale, ma Ministro Bellanova si attivi in U… - Fontifg : Limoni spagnoli trattati con Imaxanil, un funghicida potenzialmente cancerogeno. Mi raccomando cercate prodotti loc… - canalesicilia : Sequestro limoni cancerogeni in #Sicilia - -