Le grosse novità nella Formula 1 | spiegate

Meizu 16T è ufficiale : un top di gamma senza grosse novità ma a un ottimo prezzo : Meizu ha appena annunciato il suo nuovo flagship, Meizu 16T, dotato di una scheda tecnica di ottimo livello ma senza particolari eccellenze. L'articolo Meizu 16T è ufficiale: un top di gamma senza grosse novità ma a un ottimo prezzo proviene da TuttoAndroid.

6 grosse novità per la beta EMUI 10 sui Huawei Mate 20 : cosa cambia subito : La beta EMUI 10 offre corpose novità si Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro: come raccontato anche nella giornata di ieri pure in Italia il firmware 338 con a bordo la nuova interfaccia software nella sua versione sperimentale ha fatto capolino. Dunque è arrivato pure il momento di chiarire quali siano i cambiamenti del rilascio tanto atteso, quelli più importanti che avranno pure un sicuro impatto nell'utilizzo quotidiano dei top di gamma. Nuova ...

Google prepara grosse novità per Chrome - Google Home e Google Duo : Mentre Google Chrome si prepara a utilizzare l'AI per aiutare le persone con problemi visivi Google Home e Duo si aggiornano con importanti novità. L'articolo Google prepara grosse novità per Chrome, Google Home e Google Duo proviene da TuttoAndroid.

Edoardo Stoppa lascia Striscia? "Sto lavorando a un nuovo format - ci sono grosse novità" : Edoardo Stoppa lascia Striscia La Notizia? O forse si prende soltanto un periodo di pausa per fare altro? Il nome dell'inviato "amico degli animali" non compare nella lista di inviati della nuova edizione del programma fornita ai giornalisti durante la conferenza stampa. Antonio Ricci ha lasciato una porta aperta a tutti, ma è stato evasivo: "Ci potrebbe essere un turnover, alcuni torneranno a gennaio. La zona inviati è una zona fluida, sarà ...