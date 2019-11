Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 1 novembre 2019). La. Verbalmente a Castel Volturno. Anche su carta. L’ha scritta oggi Monica Scozzafava sul Corriere della Sera. È il triste pensiero che aleggia sul Napoli. E che ha fatto Carlo. Lui che c’era in quel periodo. Che ha notato situazioni che gli hanno fatto scattare qualcosa. Strani pensieri corrono veloci nella testa dell’allenatore che ha vissuto, da spettatore, l’epoca di. E che rientrato in Italia fa fatica ad accettare anche il solo sospetto che tutto sia tornato come prima. Non ci sta a pensar male, ma qualche domanda inizia a farsela. Si è sentito trattato come uno qualunque in un campo qualunque. E sempre oggi sul Corriere dello Sport Antonio Giordano racconta quel che è accaduto dopo il match con l’arbitro Giacomelli che ha chiesto un incontro cone poi però a parlare è stato Banti. Fino al ...

salvatrs : RT @napolista: Ancelotti e lo spettro di Calciopoli, la parola è stata sdoganata Ne ha scritto il Corriere della Sera. Il Napoli vede cose… - NicolaFontana : RT @napolista: Ancelotti e lo spettro di Calciopoli, la parola è stata sdoganata Ne ha scritto il Corriere della Sera. Il Napoli vede cose… - maxgallico : RT @napolista: Ancelotti e lo spettro di Calciopoli, la parola è stata sdoganata Ne ha scritto il Corriere della Sera. Il Napoli vede cose… -