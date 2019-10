Manovra | stangata sulle auto aziendali | per gli utenti costi triplicati

Salvini : stangata - Manovra "Dracula" : 18.00 "I traditori del popolo gettano la maschera. Ecco la Manovra 'Dracula'". Lo dice il leader della Lega Salvini. "Tra gli aggravi selettivi di Conte c'è anche l'aumento delle tasse per la scuola guida. Dopo aver tolto risorse ai disabili, questa nuova stangata peserà sui bilanci di giovani e famiglie e si aggiunge alle nuove tasse sui prodotti confezionati con plastica, sulle partite e Iva e sul Diesel. Noi saremo sabato in piazza san ...

Manovra - le coperture individuate dal Governo : maxi stangata sulle sigarette - un pacchetto costerà “tra 10 e 40 euro” : La Manovra approvata nella notte dal Governo potrebbe lievitare oltre i 30 miliardi, di cui 23 necessari a fermare l’aumento dell’Iva. Le coperture saranno garantite per oltre 14 miliardi dalla flessibilità sul deficit, dal pacchetto antievasione stimato in circa 7 miliardi, dall’extra gettito di 3 miliardi legato al rinvio delle del versamento delle imposte per le partite Iva e dalla spending review. Le risorse mancanti ...

Manovra - tasse - guerra ai contanti e stangata alle partite Iva : il decreto fiscale di Pd e M5s : C' è una bozza di decreto fiscale. Cinquantacinque articoli. Pare essere quella "buona". Anzi no, fermi tutti. Su alcuni punti, quelli più delicati si leggono i titoli, ma mancano i contenuti. Insomma la quadra è ancora lontana da venire e al Cdm di ieri notte è arrivato un documento pieno di casell

Manovra : Codacons - no rialzo accise gasolio - rischio stangata da 2 - 25 mld : Roma, 15 ott. (AdnKronos) – “Se la Manovra allo studio del Governo conterrà il riallineamento delle accise tra benzina e gasolio, sugli automobilisti italiani si abbatterà una mega-stangata da 2,25 miliardi di euro”. Così il Codacons, commentando gli interventi messi a punto dai tecnici del Governo per reperire le coperture finanziarie alla Manovra. In base alle elaborazioni Codacons, “la parificazione di accise tra ...

Manovra - per le coperture pronta la stangata su plastica - diesel - sigarette e giochi : Nella lista di interventi messi a punto dai tecnici per la Manovra ci sono la tassa sugli imballaggi di plastica e la revisione delle accise su diesel e gasolio commerciale. Ma anche l’aumento delle accise su chi fuma e delle tasse sui giochi

Manovra : Meloni - ‘ci batteremo contro ennesima stangata a famiglie’ : Roma, 4 ott. (AdnKronos) – “Famiglie tradite dal governo rossogiallo. Conte, Di Maio e Renzi avevano promesso di volerle aiutare ma ora stanno immaginando di considerarle alla stregua di imprese, trasformando le famiglie in ‘sostituti d’imposta’ per colf, badanti e babysitter. Una folle idea che avrebbe un effetto devastante: scaricare sulle famiglie italiane una montagna di adempimenti burocratici e ...

Manovra - stangata sul diesel con il taglio alle agevolazioni. Stop di Conte al ticket : Giuseppe Conte chiede tempo. Qualche giorno di «tranquillità» per preparare la Manovra economica. Il messaggio, insomma, è il più classico dei lasciateci lavorare. La...

Manovra - stangata sul diesel. Stop di Conte al ticket : Giuseppe Conte chiede tempo. Qualche giorno di «tranquillità» per preparare la Manovra economica. Il messaggio, insomma, è il più classico dei lasciateci lavorare. La...

Manovra - taglio delle agevolazioni sulle ristrutturazioni casa : verso una stangata fiscale : La «Manovra più a sinistra degli ultimi anni», come la chiama Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud, non dovrebbe contenere la revisione degli estimi catastali, e con essa l' aumento delle imposte sulla casa. Il condizionale è d' obbligo, perché pure in questo caso il governo dimostra di avere po

Casa - nella Manovra la riforma del catasto : perché può essere una stangata per i proprietari : Nuova stangata in vista per i cittadini, nel mirino c'è la Casa. Il governo M5s-Pd, tra i meandri della manovra,ha previsto un ddl che porta in dote la riforma del catasto all'interno del Def 2020-22, il quale ha l'obiettivo, come racconta il quotidiano Il Tempo, di recuperare gettito con un'operazi

Incubo microtasse nella Manovra : chi pagherebbe cara la stangata : L'avvertimento di Federconsumatori al governo Pd-M5s: "Piuttosto che agire d'urgenza, inventando nuove tasse che in alcuni...

Diesel e aerei - rischio stangata : nella Manovra avanza la maxi-stretta verde : Sergio Costa tira dritto. Il ministro dell?ambiente è intenzionato a difendere il suo provvedimento con gli incentivi alla rottamazione delle auto inquinanti e gli sgravi per i prodotti...