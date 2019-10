LIVE Monfils-Albot | Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA | 4-6 6-4 6-1 | il francese in

Fonte : oasport

(Di venerdì 1 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie per averci seguito e un saluto dalla redazione di OA Sport E FINISCE QUI! 4-6 6-4 6-1 per ilche vola ai quarti di finale del Masters 1000 dia un passo dall’impresa poi, nel terzo set, non c’è stata partita. Il transalpino se la vedrà dunque contro Shapovalov e si giocherà non soltanto l’accesso alle semifinali, ma anche alle ATP Finals, a danno del nostro Matteo Berrettini che, chiaramente, “tiferà” per il nordamericano. 40-15 Dritto a campo aperto out diche manca il primo match-point 40-0 Servizio slice di grande qualità e dritto in rete di. Tre match-point! 30-0 Rovescio in rete di, che non vede l’ora di uscire dal campo 15-0 Ottimo servizio centrale delC’E’ IL SECONDO BREAK! Affonda il dritto in rete, ...

