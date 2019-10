Fusione FCA-PSA - Ufficiale l' accordo | nasce il quarto costruttore di auto al mondo

Fonte : quattroruote

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Mancava solo l'ufficialità alle nozze tra la Fiat Chrysler e il gruppo PSA dopo le indiscrezioni di ieri sera sul sì" da tutte le parti in causa. A pochi minuti dallapertura dei mercati borsistici è arrivato lannuncio formale in un comunicato congiunto: "Il consiglio di sorveglianza di Peugeot SA e il consiglio di amministrazione di Fiat Chryslermobiles NV hanno concordato allunanimità di lavorare a una piena aggregazione dei rispettivi business tramite unaparitetica (50/50). Entrambi i consigli hanno dato mandato ai rispettivi team di portare a termine le discussioni per raggiungere nelle prossime settimane un Memorandum of Understanding vincolante.ilgruppo al. Il progetto di aggregazione, prosegue il comunicato, fa seguito a intense discussioni tra i management team delle due società. Entrambi ...

