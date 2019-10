FUSIONE FCA-PSA I problemi di un matrimonio obbligato

“Via libera alla FUSIONE fra Fca e Peugeot” - l’operazione piace a Piazza Affari : Lo riporta il Wall Street Journal. Il titolo Fiat Chrysler Automobiles ha concluso la seduta con un balzo del 9,53% a 12,87 su livelli che non vedeva da aprile

Fca-Psa "trovato accordo per FUSIONE"/ Domani annuncio : Tavares ad - Elkann presidente : Fca-Psa, trovato accordo per la fusione tra Fiat e Peugeot. Secondo il Wall Street Journal Domani ci sarà l'annuncio: Elkann presidente, Tavares ad.

Fca-Peugeot - la FUSIONE è (quasi) fatta : “Raggiunto l’accordo” : Secondo il Wall Street Journal la fusione tra Fca e Psa (il gruppo che tiene insieme Peugeot e Citroen) è ormai cosa fatta: l'accordo tra le due società sarebbe stato trovato e potrebbe essere ufficializzato già domani. John Elkann, secondo quanto riporta lo stesso giornale, va verso la presidenza, mentre l'amministratore delegato dovrebbe essere Carlos Tavares.Continua a leggere

FCA-PSA - I francesi danno il via libera alla FUSIONE - manca solo l'ufficialità : Accordo raggiunto per la fusione tra la Fiat Chrysler e il gruppo PSA. Lo riferisce il Wall Street Journal, anticipando l'esito della riunione del consiglio di sorveglianza del costruttore transalpino convocata per esaminare il progetto di aggregazione rivelato ieri dalla stessa testata americana e confermato stamattina dai due costruttori. Tavares ad, Elkann presidente. L'accordo, che manca solo della ratifica da parte del consiglio di ...

Wsj : “Via libera a FUSIONE Fca-Psa. Elkann presidente - Tavares amministratore delegato” : fusione approvata. Secondo il Wall Street Journal, Fca e Psa si uniranno in una nuova società: John Elkann sarà il presidente mentre Carlos Tavares l’amministratore delegato. Il consiglio di amministrazione di Psa ha già dato il via libera, mentre quello di Fca è previsto in serata. Psa dovrebbe avere sei posti nel consiglio di amministrazione, mentre a Fca ne andranno cinque. L'articolo Wsj: “Via libera a fusione Fca-Psa. Elkann ...

La ripresa della trattativa su Whirlpool e quella per la FUSIONE Fca-Peugeot : Manovra chiusa, dice Giuseppe Conte, dopo un vertice in cui si è tentato di sfoggiare spirito unitario e fattivo nella squadra di governo. Cambiano un po' di cose, quelle che evidentemente erano rimaste in sospeso salvo intese e salvo Umbria. Buon risultato del coriaceo Stefano Patuanelli, il min

Fca e Psa confermano trattativa su eventuale FUSIONE : Da Fca e Gruppo Psa arriva la conferma che sono in corso discussioni intese a creare un Gruppo tra i leader mondiali della mobilità

FCA-PSA - FUSIONE POSSIBILE/ Il Lingotto "Discussioni per creare un nuovo gruppo' : FCA-PSA, FUSIONE POSSIBILE fra Fiat e Peugeot. Il Lingotto conferma: "In corso discussioni per la creazione di un nuovo gruppo"

Fca-Psa - possibile FUSIONE Fiat-Peugeot/ I vantaggi reciproci della nuova alleanza : Fca-Psa, possibile fusione fra il gruppo Fiat e quello Peugeot: ecco quali sarebbero i reciproci vantaggio della nuova alleanza

Arriva la conferma : Fca sta trattando la FUSIONE con Peugeot : Auto: Fca sta trattando la fusione con Psa Londra, 30 ott 08:45 - (Agenzia Nova) - La società Peugeot Société Anonyme (Psa) ha avviato i negoziato con i concorrenti italo-statunitensi di Fiat Chrysler Automobiles (Fca) per fondere i due gruppi creare una mega-compagnia il cui valore in Borsa superer

Gruppo FCA - Confermate le trattative per una FUSIONE con PSA : La Fiat Chrysler Automobiles è in trattative con il Gruppo PSA per una possibile operazione di integrazione. quanto si legge in un comunicato del costruttore italo-americano, diffuso a poche ore dalle indiscrezioni di stampa lanciate dal Wall Street Journal su colloqui in corso per una fusione alla pari tra i due gruppi automobilistici. Il comunicato di FCA. Il comunicato è breve e non fornisce quindi indicazioni sui termini ...

FUSIONE Fca-Psa - i due gruppi confermano : “Dialogo in corso per creare leader mondiale” : Il dialogo per una Fusione è in corso. Le conferme arrivano sia da Fca che dai francesi di Psa: l’ex Fiat e il gruppo di cui fanno parte Peugeot, Opel e Citroën lavorano a un matrimonio che darebbe vita a un colosso del settore auto da 50 miliardi di dollari. Ad anticipare la notizia era stata martedì il Wall Street Journal, citando fonti vicine al dossier. Nella mattinata di mercoledì sono arrivate le conferme. “Sono in corso ...

FUSIONE FCA Peugeot - confermata la trattativa : Fca conferma, in una nota, che “sono in corso discussioni” con Psa “intese a creare un Gruppo tra i leader mondiali della mobilità”. I dialoghi in corso tra Fca e Peugeot erano stati anticipati dal Wall Street Journal. L’obiettivo sarebbe arrivare a una Fusione che creerebbe un ‘gigante’ da 50 miliardi di dollari“A seguito di recenti notizie in merito ad una possibile operazione ...

Manovra economica e FUSIONE tra Fca e Peugeot nelle aperture dei giornali in edicola : Deciso un vertice della maggioranza giallorossa sulla Manovra economica e finanziaria dopo la sconfitta elettorale in Umbria. È stata ribadita la «piena intesa» sul bilancio, ma soprattutto è stato deciso di tagliare le tasse: nessun aumento per la cedolare secca che resta al 10 per cento, più fondi alle famiglie, ma aumenterà la tassa sui giochi. La maggioranza respinge l'ipotesi che si tratti di una mossa elettorale. Intanto il ministro degli ...