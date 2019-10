Dopo più di due anni di apnea e vendite sottotono | il mercato mobile torna a respirare

Nathaly Caldonazzo - Dopo Temptation Island Vip beccata con il single (più giovane di lei di 21 anni) : Insieme a Pago e Serena Enardu, Andrea Ippoliti e Nathaly Caldonazzo sono usciti separati dal villaggio di Temptation Island. Il viaggio dei sentimenti è finito male per la showgirl ex stella del Bagaglino e il suo compagno. Lei ha addirittura abbandonato il falò di confronto tanto era furiosa con Andrea, che al villaggio ha stretto un rapporto molto intimo con la single Zoe. Di recente, poi, la ex coppia è stata ospite di Maria De Filippi a ...

La figlia di Shay Mitchell è la sua assistente più tenera - mentre la star torna al lavoro Dopo il parto : Dieci giorni fa, aveva annunciato di essere diventata mamma The post La figlia di Shay Mitchell è la sua assistente più tenera, mentre la star torna al lavoro dopo il parto appeared first on News Mtv Italia.

Flora Canto - si sfoga su IG Dopo le parole su Di Più : 'Non parlo di storie passate' : Flora Canto in queste ore ha smentito a gran voce di aver parlato di una delle sue storie del passato, soprattutto di aver tirato in ballo Filippo Bisciglia. La giovane, attraverso un lungo post pubblicato su Instagram, si è sfogata ed ha puntato il dito contro il giornalista che le ha fatto una recente intervista. Tutto è accaduto in questi giorni quando sulle pagine di Di Più sono comparse alcune dichiarazioni della moglie di Enrico Brignano, ...

Linda Perez - 18 anni - voleva solo un seno più grande. Dopo 3 anni la mamma pubblica le foto : “Tutti devono sapere del pericolo” : Linda voleva solo aumentare di qualche taglia il suo décolleté ma la decisione di sottoporsi a quello che doveva essere un semplice intervento di mastoplastica additiva le ha cambiato la vita. Una storia terribile che ha fatto il giro del mondo quella di Linda Perez, che all’epoca aveva 18 anni. L’operazione, svolta presso il Coral Gables Cosmetic Center di Miami, si è infatti rivelata molto complicata e la ragazza è rimasta in coma per ben 3 ...

Dopo le Regionali in Umbria - Di Maio dice che M5s non farà mai più alleanze col PD : Negli studi di SkyTg24 il capo politico del Movimento 5 Stelle ribadisce la sua fiducia nell'attuale governo, ma fa sapere che non ci saranno più alleanze con il PD alle elezioni Regionali: "Era un esperimento e questo esperimento non ha funzionato. La teoria per cui si diceva che se ci fossimo alleati con un'altra forza politica saremmo stati un'alternativa, non è andata bene".Continua a leggere

Sabrina Paravicini Dopo l’intervento contro il cancro al seno : “Riesco ad alzare il braccio - pensavo che non l’avrei più mosso” : Sette settimane dopo l’intervento chirurgico a cui si è sottoposta per sconfiggere il cancro al seno che l’ha colpita, Sabrina Paravicini sta molto meglio. A dirlo è la stessa attrice ex protagonista di “Un medico in famiglia” in un post su Instagram in cui ha voluto aggiornare i suoi fan sulle sue condizioni di salute, raccontando tutti i suoi notevoli progressi dal punto di vista fisico. “Sette settimane dopo ...

Linate torna volare Dopo il restyling - scalo piu’ sicuro : Linate ha (ri)spiccato il volo: i primi 64 passeggeri di un aereo Alitalia in arrivo da Roma Fiumicino sono atterrati alle 18 in punto di oggi nello scalo di Linate, alle porte del capoluogo lombardo, dopo i lavori di restyling iniziati lo scorso 27 luglio, con l'operazione 'Bridge' e il trasloco del 'Forlanini' all'aeroporto di Malpensa (Varese), e terminati come previsto dal timing tre mesi dopo. L'Alitalia AZ2092 ha ricevuto come di consueto ...

Decreto fiscale in Gazzetta - salta la norma sui fondi della cooperazione a chi fa armi. Pene più alte per gli evasori Dopo la conversione : E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dopo la firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Decreto fiscale che accompagna la legge di Bilancio. Il testo, che come annunciato prevede soglie di punibilità più basse e Pene più alte per chi evade oltre 100mila euro, entra in vigore da domani ma le novità in materia di reati tributari scatteranno solo dalla data di uscita in Gazzetta della legge di conversione. Quindi a valle di ...

Serena Enardu e Pago a Temptation Island Vip - confronto in tv Dopo l'addio : «Legittimo non amare più una persona» : Un nuovo confronto per Serena Enardo e Pago dopo l?addio al falò di confronto a Temptation Island Vip. L?occasione è stata il salotto di ?Uomini e donne?, in cui...

“Non ti amo più? Non riesco…”. Serena Enardu e Pago - face to face Dopo Temptation. E tra loro succede questo : Le anticipazioni della vigilia sono state tutte completamente rispettate. La puntata odierna di ‘Uomini e Donne’ è stata roboante per il confronto tesissimo ed estremamente acceso tra Serena Enardu e Pago. Ritornare a parlare di ciò che è accaduto durante ‘Temptation Island Vip’ non è stato facile per i due ex innamorati, che non hanno usato sempre parole leggere. A Serena dispiace veder star male il cantautore, ma le sue idee sono chiarissime: ...

Harry e Meghan - parla l’autore del documentario-scandalo : “Lui Dopo aver camminato dietro la bara della madre non si è più ripreso” : A pochi giorni dalla messa in onda del documentario sul principe Harry e Meghan Markle che ha fatto grande scalpore del Regno Unito mettendo ancor più in agitazione la famiglia reale, il giornalista che l’ha curato e realizzato ha deciso di parlare per raccontare alcuni retroscena inediti. Tom Bradby, giornalista di Itv, ha raccontato cosa è successo in quei giorni che ha trascorso al fianco di Harry e Meghan, accompagnandoli nel loro ...

Serena e Pago - le confessioni Dopo la rottura : si sentono ancora ma non stanno più insieme : La coppia formata dal cantante Pacifico Settembre (Pago) e Serena Enardu sembrava vivere una relazione molto solida e felice. La partecipazione a Temptation Island Vip, invece, ha svelato tutto il contrario, mostrando che tra i due le cose non andavano bene da diverso tempo. Durante la trasmissione Pago è sempre sembrato molto innamorato della sua Serena, tanto da volerla vedere felice ad ogni costo. Serena, invece, ha mostrato molta sofferenza, ...

Più film di Breaking Bad Dopo El Camino? Vince Gilligan alimenta le speranze : Quando la serie terminò nel 2013, Vince Gilligan stava già pensando a un film di Breaking Bad che potesse continuare la storia e spiegare il destino di Jesse Pinkman. dopo essere stato liberato da Walter White dal gruppo di nazisti, l'ex studente è fuggito a bordo di una Chevrolet verso un posto sicuro. Il suo destino era stato lasciato in sospeso, ma sapevamo che in qualche modo se la sarebbe cavata. Nel corso degli anni, Gilligan si è posto ...

La Enardu Dopo Temptation Island Vip su Pago : 'Non lo amo più' : Non c'è possibilità di ritorno per la ex coppia composta da Serena Enardu e Pago: dopo il falò di confronto di Temptation Island Vip, i due si sono rivisti ma l'ex tronista di Uomini e Donne, sebbene addolorata per aver messo fine ad una storia d'amore durata ben sette anni, è certa di non amare più il cantautore. Questo è quello che Serena ha dichiarato durante l'intervista concessa al settimanale Chi: la donna ha ammesso la sua debolezza di ...