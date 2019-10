Chirurgia | interventi di urologia ad alta tecnologia all’ospedale di Savigliano

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Due giorni all’insegna della modernaendourologica per il trattamento della calcolosi renale complessadi, dove, nei giorni scorsi, il direttore della Struttura Pietro Coppola e il collaboratore Paolo Mondino, hanno applicato una tecnica innovativa d’avanguardia, su tre delicatirelativi al trattamento mini-invasivo. Spiega Coppola: “Utilizzando un mini accesso percutaneo di pochi millimetri eco ed Rx guidato in paziente supino, con l’ausilio di laser ad olmio è stato possibile frammentare e asportare calcoli renali di dimensioni fino a un diametro di 3 centimetri in un solo tempo chirurgico. Se con la tradizionale metodica l’accesso percutaneo al rene poteva raggiungere un diametro fino al centimetro, questa nuovaha permesso di ridurre a meno della metà il tramite chirurgico”. L’innovazione consente e consentirà una bonifica ...

