Tra Anastasia e Pirino amicizia o affari Tutte le chiamate con i killer di Luca

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) «Una grande attrice». La famiglia Sacchi accusa la fidanzata diKylemnyk, di recitare una parte. «Perché» ripete l'avvocato Paolo Salice. Per gli inquirenti ha già fatto le sue dichiarazioni, almeno sulla notte dell'omicidio. «Verrà aperto un altro fascicolo sul traffico di droga» ammettono in Procura. Indagine in cui la 25enne ucraina potrebbe essere accusata di far parte di una rete di spacciatori. Con lei Giovanni Princi, figlio di un dentista, già indagato per traffico di stupefacenti. Princi è con la russa il pomeriggio di mercoledì quando incontra gli emissari dei clan per concludere l'affare, acquistare droga. O per restituire denaro che il gruppetto della Roma bene doveva a qualche spacciatore. Che i soldi fossero diretti a Tor Bella Monaca, seconda centrale dello spaccio di droga dopo San Basilio, non è in discussione per polizia e carabinieri. Non a caso lo ...

