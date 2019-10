Nuoto | Simona Quadarella presenta il suo libro | “voglio spiegare i veri valori della

Nuoto - Simona Quadarella : “La pressione mi stimola a dare il meglio. Europei 2022? Sarebbe un sogno” : Simona Quadarella è scesa dalla montagna e ha detto: “Se po’ fa”. La romana, allieva di Christian Minotti, ha iniziato con il botto la sua preparazione in piscina, in vista di una stagione che la vedrà come una delle punte della spedizione olimpica a Tokyo 2020. Tre volte campionessa d’Europa in vasca lunga l’anno scorso a Glasgow (400, 800 e 1500 stile libero), Simona ha ottenuto un oro e un argento nella rassegna ...

Campidoglio - Raggi premia Simona Quadarella per l’oro a Mondiali Nuoto 2019 : Roma – Simona Quadarella, oro negli 800 metri stile libero agli ultimi Mondiali di nuoto disputati in Corea del Sud, precisamente a Gwangju, è stata premiata questa mattina dalla sindaca Virginia Raggi. La Sindaca Virginia Raggi ha premiato questa mattina in Aula Giulio Cesare la nuotatrice romana Simona Quadarella, medaglia d’oro nei 1500 m stile libero ai Campionati Mondiali di nuoto che si sono svolti a luglio a Gwangju, in Corea del ...