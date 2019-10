Morgan papà per la terza volta?

Morgan di nuovo papà - la compagna Alessandra sarebbe incinta di un maschietto : Gli ultimi mesi per Morgan non sono stati affatto semplici. La vicenda dello sfratto dalla sua casa di Monza ha riempito pagine di giornali e intere mezz’ore nei talk show nostrani. Ora, però, per il tormentato cantautore ed ex leader dei Bluvertigo potrebbe arrivare una grande gioia: un figlio. Morgan ha già due figlie Il settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 30 ottobre infatti avanza l’ipotesi che Alessandra, la donna che ...

Morgan di nuovo papà - finalmente una bella notizia. Dopo lo sfratto e il periodo nero - tanta gioia : Diventerà padre per la terza volta! Grande notizia per il cantante italiano che, Dopo un periodo che l’ha messo a dura prova, ha finalmente un motivo per cui sorridere. Morgan sarà padre per la terza, lo ha fatto sapere il settimanale Chi che è sceso in dettagli. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha fatto anche sapere che la compagna di Morgan Alessandra Cataldo sarebbe già al quinto mese di gravidanza. E sarebbe in attesa di un ...

Mattino 5 e l'indiscrezione su Morgan : non solo la rissa con il paparazzo. Ecco cosa si è lasciato sfuggire : Morgan è tornato alla ribalta. Il cantante, in strada a Milano con una misteriosa donna, ha trovato da dire con un fotografo che stava inseguendo i due arrivando addirittura alla rissa. La vicenda è stata ripresa da un secondo paparazzo che ha inviato il girato a Mattino 5 dove poi è andato in onda.

Mattino 5 - Morgan durante la rissa urla al paparazzo : “La mia donna è incinta - cogl***e” : È la notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre quando Morgan si trova in pieno centro a Milano con una giovane donna e un paparazzo tenta di fotografarli. Nel servizio andato a Mattino 5 le immagini mostrano la scena: il cantautore e la donna parlano col paparazzo. Poco dopo tra i due scoppia una lite che viene risolta solo con l’arrivo della polizia: il paparazzo è stato denunciato per tentata estorsione, mentre Marco Castoldi per ...

Morgan - il periodo nero non finisce più Aggredisce un paparazzo che lo fotografa : Annose liti con le ex, dilemmi privati e persino un dannosissimo e sofferto procedimento giudiziario che ha portato a uno sgombero. Non è davvero un bel periodo per il compositore e cantautore milanese Morgan, nome d'arte di Marco Castoldi. Dopo lo sfratto di giugno dalla sua casa di Monza e il recentissimo sfogo davanti alle telecamere di Striscia la notizia durante il quale l'artista ha spiegato di non poter lavorare «perché se firmo un ...

