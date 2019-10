Manovra | chiuso l' accordo Di Maio | È un buon punto di partenza

Fonte : blogo

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) L'ultimo noto è stato sciolto. Dopo un vertice durato diverse ore, Luigi Diha annunciato che la legge di bilancio è chiusa:Laè sostanzialmente chiusa. È una legge di bilancio che ci soddisfa e che miglioreremo in Parlamento. È undio, poi tendiamo sempre a migliorare noi stessi. ... Se tutta la maggioranza sarà leale a lavorare in Parlamento come squadra non ci saranno problemi. Lo dico chiaramente: io non mi aspetto problemi e tensioni. Non bisogna fare operazioni per mettere in difficoltà il governo.Il nodo di Radio Radicale, che in giornata aveva creato tensioni, è stato sciolto:Ci sarà una gara per il 2020, i 24 mln non ci sono più. Anche Radio Radicale conoscerà il libero mercato, la smettiamo con la mangiatoia dei soldi pubblici.Il Ministro degli Esteri ha aggiunto che nellaci saranno 25 milioni di euro per i vigili del fuoco e ...

granieri_gianlu : @massimogara Una manovra ancora in avanzo primario... i soldi per la crescita a quando? Quando avranno chiuso tutti? - BALBOMariella : Accordo quasi chiuso sulla manovra, ma il chiarimento politico non c'è -