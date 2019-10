M5s | Di Maio | “No presupposti per accordo strutturale con Pd | da soli in Calabria ed

Scontro M5s-Pd su Radio Radicale - Di Maio : "Via porcata dei finanziamenti - diamoli ai terremotati" : In manovra “ci sono di nuovo otto milioni di euro l’anno per tre anni per Radio Radicale, che ha già ricevuto milioni di contributi dallo Stato. Quegli otto milioni diamoli ai terremotati, alle persone colpite dal sisma”. Lo ha dichiarato il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, a margine della sua informativa al Senato sulla Siria. “Sarà uno dei nodi che scioglieremo al vertice di oggi”, ha ...

M5s - le tensioni dopo l’Umbria : dalla leadership di Di Maio che traballa al bisogno di nuove identità. Partendo dall’ambiente (come vuole Grillo) : Una botta. Attesa, ma pur sempre una botta. Che arriva nel momento peggiore per la leadership di Luigi Di Maio e aumenta ancora di più il caos nel Movimento. La sconfitta in Umbria, qualunque cosa dica Giuseppe Conte per ridimensionarla, ha dato l’ennesima scossa agli equilibri interni del M5s. Lo sapevano tutti, dicono oggi, che sarebbe andata così male: lo sapevano gli attivisti e i parlamentari, lo sapeva (lo assicura) il capo politico. ...

M5s-Pd - un'alleanza che è (già) sull'orlo di una crisi di nervi : processo a Di Maio : L'annuncio del M5s: "Alle prossime regionali corriamo da soli". In casa pentastellata si mette davvero in discussione la...

M5s - eletti dell’Emilia-Romagna incontrano Di Maio : “Nessuna alleanza con i partiti alle Regionali - valutiamo le liste civiche” : Luigi Di Maio fa il punto con i parlamentari e i consiglieri Regionali dell’Emilia Romagna in vista delle prossime elezioni, dopo l’esperimento dell’alleanza locale in Umbria con il Partito Democratico. “L’indicazione principale arrivata dagli eletti – dice all’Adnkronos una fonte presente alla riunione – è di andare da soli, perché la corsa solitaria ci caratterizza di più: ci vediamo come un Movimento ...

Regionali e non solo. I parlamentari del M5s spingono Di Maio verso il Pd : Roma. La sintesi dei malumori grillini sta nello sfogo di Paolo Lattanzio. “Questa è l’ennesima capriola di Di Maio, che fa un passo avanti e mezzo indietro”, sbuffa il deputato pugliese, su una panchina del cortile di Montecitorio. “Ormai ti sei sporcato le mani, col Pd? Non puoi contraddirti immed

M5s - il sindaco di Imola Sangiorgi si dimette : "Basta stare col Pd - Luigi Di Maio neppure mi chiama : Perde altri pezzi, il M5s di Luigi Di Maio. Dopo meno di un anno e mezzo dalla "storica" vittoria grillina nella rossa Imola, persa dalla sinistra per la prima volta da 73 anni a questa parte, la sindaca Manuela Sangiorgi si dimette. "Non c'erano più le condizioni per andare avanti", ha puntato il d

Governo ultime notizie : alleanza Pd-M5s - Di Maio “meglio che con la Lega” : Governo ultime notizie: alleanza Pd-M5S, Di Maio “meglio che con la Lega” Governo ultime notizie – Le attesissime elezioni regionali umbre hanno dato un esito lampante. La vittoria netta del centrodestra, a trazione Lega, che ha staccato la coalizione civica probabilmente, segna la fine dell’esperienza che a livello locale ha fatto registrare la convergenza tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Donatella Tesei, ...

Di Maio dopo la debacle umbra : "Obiettivo M5s è maggioranza autonoma - ma il governo vada avanti" : Il voto in Umbria non fa cadere il governo ma Pd e M5s cercano di correre ai ripari. Ieri il vice segretario dem, Andrea Orlando, ha avvertito che se si deve andare avanti così è meglio staccare la spina all’esecutivo. Orlando: 'Se si va avanti così sarà inevitabile staccare la spina al governo' "Siamo a un bivio. Tirando a campare il populismo si amplifica". Oggi ...

M5s - Di Nicola : “Fiducia in Di Maio - ma serve elezione del capo politico e delle cariche interne. Alleanza col Pd? Valutare caso per caso” : “L’Alleanza col Pd non va archiviata, ma valutata caso per caso”. Primo Di Nicola, senatore del M5s, lancia la propria proposta per arginare il calo dei consensi: “Bisogna che gli attivisti eleggano le cariche interno al Movimento, compreso il capo politico. Luigi Di Maio? Ha la mia piena fiducia”. L'articolo M5s, Di Nicola: “Fiducia in Di Maio, ma serve elezione del capo politico e delle cariche interne. ...

Migranti : De Falco - 'Di Maio ha già fatto guai con M5s - ora lasci stare l'Italia' (2) : (Adnkronos) - "Qui - spiega De Falco -siamo nell'ambito del soccorso di naufraghi, lo ribadisco. Ed è bene che il governo Conte 2 si distingua dal Conte 1, perché altrimenti non cambia niente". E poi attacca ancora Di Maio, il suo ex capo politico: "Di Maio non può limitarsi a dire che la nave non d

Migranti : De Falco - 'Di Maio ha già fatto guai con M5s - ora lasci stare l'Italia' : Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) - "Di Maio ha già fatto parecchi guai con il Movimento Cinque Stelle, ora lascia stare l'Italia...". A dirlo all'Adnkronos è il senatore Gregorio De Falco, ex M5S e ora al Gruppo Misto, commentando le parole del leader politico Luigi Di Maio che o

M5s - Appendino : “Problema non è alleanza con Pd ma la destra che ha sempre più consensi. Di Maio? Leadership non in discussione” : “Il punto nostro non è tanto l’alleanza o meno con il Pd ma interrogarsi perché Meloni e Salvini hanno così tanto consenso. Luigi Di Maio? È il leader e non si deve mettere in discussione”. Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, in riferimento al voto delle regionali in Umbria e alle eventuali conseguenze sugli accordi politici tra il Partito democratico e il M5s. L'articolo M5s, Appendino: “Problema non è ...

Così Di Maio e Zingaretti ci hanno fregato sull’alleanza PD – M5s : La sconfitta umbra era ampiamente prevista e prevedibile, che senso avrebbe avuto legare la possibile alleanza organica PD - M5s a un test perso in partenza? La risposta più semplice, probabilmente, è anche quella giusta: non avrebbe avuto alcun senso. Se non quello di far morire sul nascere ogni ipotesi di accordo organico e di interruzione prematura della legislatura. Ecco, appunto.Continua a leggere

"Stop all'uomo solo al comando" Caos M5s - Ruocco contro Di Maio : "Più che altro è semplicistico". Così Carla Ruocco, presidente della Commissione Finanze della Camera e storico esponente del Movimento 5 Stelle, interpellata da Affaritaliani.it, commenta l'annuncia del ministro degli Esteri Luigi Di Maio ('Basta alleanze con il Partito Democratico' dopo... Segui su affaritaliani.it