Juve | Bonucci per Sarri è diventato imprescindibile | anche col Genoa sarà in campo

Juventus-Genoa - Sarri conferenza stampa : “Chi gioca domani? Su Higuain e Bonucci dico che…” : JUVENTUS GENOA Sarri conferenza stampa- Giornata di vigilia in casa Juventus, bianconeri attesi dalla sfida di domani sera contro il Genoa. Come accennato in mattinata, Sarri sarebbe pronto a mettere in atto diversi cambi dal primo minuto. Buffon potrebbe essere preferito a Szczesny, mentre potrebbe arrivare anche un turno di riposo per Bonucci o De Ligt. Sarri si affiderà al solito 4-3-1-2, anche se, come noto, dovrà fare ancora a meno di ...

Probabili formazioni Juve-Genoa - tra i bianconeri torna CR7 - Bonucci potrebbe riposare : La Juventus di Maurizio Sarri è chiamata a reagire dopo il passo falso col Lecce allo stadio Via del Mare. I bianconeri non sono infatti riuscire ad andare oltre l'1-1, dopo essere passati in vantaggio con un calcio di rigore realizzato da Paulo Dybala. Il prossimo impegno di mercoledì 30 ottobre 2019 alle ore 21:00 vedrà di fronte Juventus e Genoa, con i liguri reduci da un roboante 3-1 rifilato al Brescia dopo il cambio di panchina e l'arrivo ...

Probabili formazioni Lecce-Juve : Dybala e Bonucci possono partire dalla panchina : C'è grande attesa per l'anticipo della 9^ giornata di Serie A che mette di fronte il Lecce di Fabio Liverani e la Juventus di Maurizio Sarri. La gara inizierà sabato alle ore 15:00 e verrà disputata al Via del Mare, stadio del capoluogo salentino. La Juventus si presenta a questa partita dopo la vittoria molto sofferta ottenuta contro il Lokomotiv Mosca in casa. La squadra di Liverani, invece, arriva a questa partita dopo il buon pareggio ...

Juventus - probabile formazione contro il Bologna : si riparte da Bonucci e De Ligt : Questa sera, la Juventus tornerà in campo dopo la pausa per le nazionali. I bianconeri, stamattina, si sono ritrovati per la rifinitura mattutina, nella quale Maurizio Sarri ha provato la formazione che schiererà contro il Bologna. Il tecnico toscano, al termine dell'allenamento mattutino, la squadra si è ritrovato per il pranzo . Per la gara contro il Bologna, l'allenatore della Juve confermerà il 4-3-1-2, ma resta ancora qualche piccolo ...

Juventus - la rivelazione di Bonucci : “io vittima di bullismo - ma non mi son fatto mettere i piedi in testa” : Il difensore della Juventus ha parlato del romanzo scritto sul bullismo, rivelando di esserne stato vittima in passato Un romanzo sul bullismo, un’idea di Francesco Ceniti sposata in pieno da Leonardo Bonucci, che ha voluto dare il proprio contributo per combattere una delle piaghe più serie della nostra società. Fabio Ferrari/LaPresse Un tema che tocca molto il difensore della Juventus, anche lui vittima di bullismo in passato, una ...

Juve - Bonucci : 'Richieste di Sarri sull'interpretazione sono opposte da quelle di Allegri' : Tra circa 48 ora la Juventus tornerà in campo per affrontare l'Inter in quel di Milano. I bianconeri, in questi giorni, stanno preparando con grande attenzione la gara di domenica sera e stanno curando ogni minimo dettaglio. A poche ore dal fischio di inizio di questa attesissima partita, il capitano della Juve Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di Paolo Aghemo di Sky Sport e ha toccato diversi argomenti, soffermandosi in modo particolare ...

Bonucci infiamma il Derby d’Italia : “vedrete una grande Juventus - faremo risultato. Inter? Conte non mi sorprende” : Leonardo Bonucci infiamma Inter-Juventus: il difensore bianconero pronto a fare risultato nonostante i nerazzurri dell’ex Antonio Conte abbiano iniziato benissimo la stagione Il countdown sta per scadere, domenica notte la Serie A si ferma per il big match fra Inter e Juventus. Ad infiammare una partita già caldissima ci ha pensato Leonardo Bonucci che ai microfoni di Sky Sport ha parlato con sicurezza della prestazione della ...

Bonucci sicuro : “A Milano vedremo una grande Juventus” : “A Milano faremo una grande prestazione: vedremo una grande Juventus“. Sicurezza e convinzione nelle parole, a Sky Sport, del difensore bianconero Leonardo Bonucci. “In queste sfide è sempre difficile dare una favorita. Loro hanno iniziato alla grande il campionato, come era facile prevedere con l’arrivo di Conte. Sono una grande squadra”.L'articolo Bonucci sicuro: “A Milano vedremo una grande ...

PROBABILI FORMAZIONI JuveNTUS BAYER LEVERKUSEN/ Diretta tv : certezze Bonucci-De Ligt : PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BAYER LEVERKUSEN: focus sulle difese, le scelte dei due allenatori per la partita del gruppo D di Champions League.

Juventus - gli intoccabili di Sarri : su tutti Bonucci - Alex Sandro e CR7 (RUMORS) : In queste prime giornate di Serie A è stata evidente la volontà di Sarri di puntare sempre sui soliti giocatori, almeno fino alla partita contro l'Atletico Madrid: sia nel match contro l'Hellas Verona che in quello con il Brescia il tecnico toscano ha deciso di cambiare in maniera più massiccia i titolari, iniziando a coinvolgere anche quei giocatori arrivati in estate e sui quali la dirigenza bianconera ha puntato molto. Ad esempio contro ...

Nella Juve di Sarri - Bonucci interpreta il doppio ruolo di capitano e maestro : La Juventus alla fine della scorsa stagione ha deciso di esonerare Massimiliano Allegri e al suo posto ha ingaggiato Maurizio Sarri, con l’intento di cambiare modalità di gioco. La rivoluzione sta procedendo con alti e bassi. Infatti, durante le partite, a momenti esaltanti si alternano errori banali soprattutto in fase difensiva. Il pacchetto arretrato è stato sempre uno dei punti di forza della squadra, ora però, a causa del grave infortunio ...

Juventus - Leonardo Bonucci ai compagni dopo la lite : "I panni sporchi si lavano in famiglia" : Momenti di nervosismo in casa Juve. dopo il triplice fischio che ha sancito il beffardo pareggio per 2-2 a Madrid contro l'Atletico, l'esterno colombiano bianconero Juan Cuadrado, autore del primo gol della Juventus, discuteva animatamente con alcuni suoi compagni per delle possibili responsabilità

Juve - Cuadrado litiga con compagni - Bonucci li zittisce : 'Panni sporchi si lavano in casa' : La Juventus, dopo l'esordio stagionale in Champions League, raccoglie un punto sicuramente molto importante per la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea perché arrivato al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid, ma lascia l'amaro in bocca, considerando che i bianconeri erano in vantaggio 2 a 0 a pochi minuti dalla fine della partita. I due gol dell'Atletico Madrid sono arrivati da palle inattive, il primo ...

Juventus - discussione tra Cuadrado e i compagni a fine partita : interviene Bonucci : La Juventus si è fatta riprendere dall’Atletico Madrid in Champions League, dopo essere passata avanti di due reti. Uno dei migliori dei bianconeri è stato Leonardo Bonucci. Il difensore centrale ha ereditato la fascia da capitano da Chiellini e ha sfoderato una prestazione di assoluto livello sia in difesa che in fase di impostazione. Un vero leader, che ha dimostrato tutto il suo carisma nel post-partita. Al triplice fischio ...