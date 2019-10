Il vizio del cambiamento

MotoGp - Dovizioso ottimista in vista della Malesia : “sulla carta saremo competitivi in tutte le condizioni” : Il forlivese ha espresso tutto il proprio ottimismo in vista della gara in Malesia, penultimo appuntamento del Mondiale Ottenuto in Australia aritmeticamente il secondo posto nel Mondiale piloti, Andrea Dovizioso si prepara adesso per il Gran Premio della Malesia, uno degli appuntamenti preferiti del forlivese in calendario. AFP/LaPresse Il circuito asiatico è uno dei tracciati dove la Ducati ha conseguito storicamente più vittorie, cinque ...

Giorgia Meloni contro Report e la Rai : "Si difendono con le parole del Pd - questo è servizio pubblico?" : "Ma è normale che una trasmissione del servizio pubblico utilizzi le dichiarazioni degli esponenti del Pd per attaccarmi?". Giorgia Meloni estrae dal cilindro la risposta perfetta contro Report, che su Twitter si rende protagonista di un clamoroso autogol. La trasmissione di Rai3 voleva mettere in c

Municipio X - domani la presentazione del nuovo parco mezzi del servizio giardini : Roma, 29 ottobre – Un camion 2 assi con 2 cassoni scarrabili e gru e ragno per carico materiale stiam; una piattaforma elevabile altezza 25m sbraccio; 2 furgoni tipo Daily ad uso promiscuo dotati di cassone ribaltabile; un furgone tipo Daily con soprasponde e braccio con ragno; 2 macchine tipo panda van; 2 trattori 60 cv dotati di radiprato. Sono alcune delle attrezzature in dotazione al servizio giardini del Municipio X, oggetto della ...

Milano. Ventenne aggredisce i soldati del servizio Strade Sicure : Un ragazzo ubriaco di 21 anni è stato arrestato per avere aggredito la notte scorsa i soldati del servizio Strade

MotoGP - GP Australia 2019 : polemica rovente tra Dovizioso e Marquez! Litigio sulla cancellazione delle qualifiche : polemica rovente tra Marc Marquez e Andrea Dovizioso. Oggi non si sono disputate le qualifiche del GP d’Australia 2019 a causa del forto vento che soffiava a Phillip Island, i commissari di gara hanno preso questa decisione dopo il brutto volo di Miguel Oliveira nelle prove libere 4. Non tutti i piloti erano d’accordo con questa scelta sacrosanta: tra i 22 centauri presenti in Safety Commission, infatti, ben 3 avrebbero voluto ...

MotoGP - GP Australia 2019 : polemica rovente tra Dovizioso e Marquez! Litigio sulla cancellazione delle qualifiche : polemica rovente tra Marc Marquez e Andrea Dovizioso. Oggi non si sono disputate le qualifiche del GP d’Australia 2019 a causa del forto vento che soffiava a Phillip Island, i commissari di gara hanno preso questa decisione dopo il brutto volo di Miguel Oliveira nelle prove libere 4. Non tutti i piloti erano d’accordo con questa scelta sacrosanta: tra i 22 centauri presenti in Safety Commission, infatti, ben 3 avrebbero voluto ...

MotoGp - Dovizioso punge Marquez a Phillip Island : la replica dello spagnolo è di quelle taglienti : Accusato indirettamente da Dovizioso di aver anteposto i propri interessi alla sicurezza del gruppo, Marquez ha replicato duramente al ducatista Scintille tra Andrea Dovizioso e Marc Marquez dopo il rinvio delle Qualifiche del Gran Premio d’Australia, spostate a domattina per il forte vento abbattutosi sul circuito di Phillip Island. AFP/LaPresse Il pilota della Ducati ha accusato indirettamente lo spagnolo e altri colleghi di aver ...

Maltempo Piemonte : ripreso il servizio ferroviario della linea Sfma tra Torino e Ciriè : Rientrata sotto il livello di guardia l’acqua del fiume Stura a Venaria, è ripresa nel primo pomeriggio di oggi il servizio ferroviario tra Ciriè e Torino della linea Sfma. La circolazione ferroviaria era stata interrotta nella mattinata di ieri a causa dell’innalzamento del livello dell’acqua sul ponte di Venaria. L'articolo Maltempo Piemonte: ripreso il servizio ferroviario della linea Sfma tra Torino e Ciriè sembra essere ...

Rainbow Six Siege : Ubisoft porta in tribunale gli autori del servizio di cheating MizuSoft : Ubisoft ha recentemente fatto causa ai 12 operatori dietro ai quali si nasconde una grossa operazione commerciale che prende il nome di MizuSoft, ovvero un servizio di cheating molto diffuso su Rainbow Six Siege. I risarcimenti chiesti dal publisher ammontano a circa 25.000 dollari per ogni violazione.MizuSoft permette ai suoi iscritti (è necessario un abbonamento a 77 dollari al mese) di vedere oggetti e personaggi attraverso i muri, ...

Sanità - arrestato il “re” delle case di riposo per truffa aggravata al servizio sanitario nazionale : Tra le otto persone arrestate al termine di un'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza di Udine c'è anche Massimo Blasoni, fondatore di "Sereni orizzonti", società attiva nel settore dell’assistenza per anziani, autosufficienti e non, e nella gestione di comunità terapeutiche-riabilitative per minori e adolescenti, con sedi operative in tutta Italia.Continua a leggere

Matteo Salvini - il tempismo sospetto del servizio di Report : gioco sporco - il sospetto nella Lega : Tiene banco il servizio di Report contro Matteo Salvini, trasmesso domenica sera su Rai 3, poco prima della deposizione al Copasir di Giuseppe Conte. Sia per il premier sia per il leader della Lega, il guaio è la Russia. Eppure, quasi nessuno parla di Conte e delle sue reticenze al Copasir, delle ri

Taxi a Milano : potenziamento del servizio grazie alle doppie guide : Più Taxi a Milano grazie alla possibilità per gli operatori di attivare le collaborazioni familiari. Per fare fronte all’aumento di

MotoGP - la flessione di Andrea Dovizioso e della Ducati. Il confronto con il 2018 ed una sfida a Marquez di fatto mai iniziata : 119 punti: è questo il distacco in classifica generale di Andrea Dovizioso dallo spagnolo Marc Marquez nel Mondiale 2019 di MotoGP. Il campionato della classe regina è già andato in archivio dal penultimo round disputato in Thailandia, con la palla n.8 andata in buca per l’iberico della Honda. Una stagione dominata dall’asso nativo di Cervera, con 10 successi e 15 podi, quando mancano tre weekend al termine. Un confronto che non c’è ...

MotoGP - la flessione di Andrea Dovizioso e della Ducati. Il confronto con il 2018 ed una sfida a Marquez di fatto mai iniziata : 119 punti: è questo il distacco in classifica generale di Andrea Dovizioso dallo spagnolo Marc Marquez nel Mondiale 2019 di MotoGP. Il campionato della classe regina è già andato in archivio dal penultimo round disputato in Thailandia, con la palla n.8 andata in buca per l’iberico della Honda. Una stagione dominata dall’asso nativo di Cervera, con 10 successi e 15 podi, quando mancano tre weekend al termine. Un confronto che non ...