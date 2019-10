Il Senato dice sì alla commissione Segre | ​​​​polemiche per l’astensione del centrodestra

Il Senatore Marcucci dice che non scommetterebbe sull'alleanza Pd-M5s : “Io non scommetterei per un'alleanza con i Cinque Stelle. Sinceramente è davvero troppo presto per darla come acquisita, io per dire non ci scommetterei”. E così gli elettori contrari all'alleanza “dovranno aspettare” prima di decidere di non votare più Pd, se non soddisfatti. In un'intervista al Corriere della Sera il senatore Andrea Marcucci, imprenditore farmaceutico e attuale capogruppo del Pd a Palazzo Madama, fedelissimo di Renzi da ...