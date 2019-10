Furia De Laurentiis | “Nicchi e Rizzoli senza di noi farebbero la fame! Doveva rivederlo!

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Aurelio Deal termine di Napoli-Atalanta parla a Sky Sport e attacca l’AIA Aurelio Deè intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Serie A tra Napoli e Atalanta, dure parole contro Nicchi e. Ecco quanto ha dichiarato: “La cosa divertente mi dicono che devo chiudere con Sky perchè dite che il rigore non c’è. Il problema non è questo. Io non credo chee Nicchi svolgano al meglio il loro lavoro. Il sottoscritto finanzia il calcio come tutti gli altri presidenti. Provvediamo all’esistenza del calcio, degli arbitri, della Serie B, C e di tutto lo sport. Abbiamo il diritto di essere ascoltati. Altrimentie Nicchi si beccheranno tra gli ottanta milioni dei napoletani stanchi della proposopopea degli arbitri come i greci. Bisgona avere umiltà e devono capire le cose. A velocità normale quello è ...

gianlucaboerio : RT @_DAGOSPIA_: 'BASTA,CI SIAMO STANCATI.QUESTO CALCIO E' MALATO'.FURIA DE LAURENTIIS VS GIACOMELLI,NICCHI,RIZZOLI - _DAGOSPIA_ : 'BASTA,CI SIAMO STANCATI.QUESTO CALCIO E' MALATO'.FURIA DE LAURENTIIS VS GIACOMELLI,NICCHI,RIZZOLI… - Primapressit : Napoli: furia De Laurentiis, «Basta non se ne può più» -