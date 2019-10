Animali | WWF | “Gravissimo episodio di bracconaggio in Calabria”

Animali - il WWF : “10 tigri bloccate in condizioni critiche in Polonia” : Il WWF Italia chiede al governo italiano di assumere un’iniziativa diplomatica urgente affinché sia risolta l’emergenza in cui versano le 10 tigri oggi bloccate in territorio polacco. La situazione è critica visto che le tigri, da informazioni pervenute attraverso una lettera inviata al ministero degli Esteri e per conoscenza al WWF Italia, versano in condizioni di grave sofferenza. Da 9 giorni sono bloccate in un camion al confine tra Polonia e ...

Animali - il WWF lancia una provocazione per Halloween : “Non lasciamo che orsi - elefanti africani e tigri diventino fantasmi” : La notte di Halloween è alle porte e, proprio in occasione della festa che gioca con le nostre paure, il WWF lancia una nuova provocazione per evitare che alcune specie estremamente fragili diventino “fantasmi della natura”. La mini campagna, dedicata a tre specie iconiche oggi in pericolo, ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla natura che rischiamo di perdere ogni giorno e su quanto sia necessario l’aiuto di tutti per ...

Animali - WWF : un’app per salvare il Leopardo delle nevi : Il Leopardo delle nevi (Panthera uncia) è una delle specie più rare e meno studiate al mondo: restano appena 4.000 individui e sono distribuiti in maniera frammentata tra le montagne di Afghanistan, Bhutan, Cina, India, Kazakihstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Nepal, Pakistan, Russia, Tajikistan e Uzbekistan. Oggi, il 23 ottobre, si celebra la Giornata Internazionale del Leopardo delle nevi e in questa occasione il WWF illustra il nuovo metodo ...