Stop all' uomo solo al comando Caos M5S | Ruocco contro Di Maio

Voto in Umbria - trionfa il Centrodestra. Tesei presidente Il M5S crolla al 7.41% : Stop alle alleanze. Regge il Pd : Successo superiore alle previsioni per il Centrodestra in Umbria, che ha come nuovo presidente Donatella Tesei: a scrutinio quasi terminato, la senatrice della Lega si attesta al 57,9% contro il 37,2 di Vincenzo Bianconi. E' la vittoria, soprattutto...

Pd-M5s travolti in Umbria - Stop alleanze. Ora fari puntati su governo : L'obiettivo minimo era una sconfitta onorevole, ma quello che si profila per la maggioranza che sostiene l'esecutivo e' una sconfitta totale in Umbria che rischia di farsi sentire anche su Palazzo Chigi. Di sicuro si sentira' sul futuro della alleanza fra dem e Cinque Stelle. Il segretario del Pd, nonostante il suo partito abbia nel complesso tenuto, parla di "sconfitta netta" e della necessita' di "riflettere sulle scelte future". Insomma, se ...

Germania - Stoppa la palla che sta uscendo dal campo mentre si riscalda. Rigore!. : Su Il Giornale un curioso caso di applicazione delle regole del calcio in senso rigorosissimo. Regole in cui c’entra anche la tecnologia, di cui oggi si discute tanto. Nella serie B tedesca, il Var punisce un giocatore che ancora deve entrare in campo. Riepiloghiamo i fatti. E’ accaduto venerdì, nell’anticipo della Zweite Liga (la Serie B tedesca) fra Kiel e Bochum. La squadra di casa è in vantaggio per 1-0. L’attaccante ...

Ginnastica - tutte le italiane in attività secondo la Federazione Internazionale. Tante azzurre sono già ritirate! Un sistema fallace e lo “Stop” di Ferlito : La Federazione Internazionale di Ginnastica ha aggiornato lo status delle ginnaste di rilievo mondiale. secondo la FIG ci sarebbe il ritiro di Carlotta Ferlito (che però non ha dato comunicazioni in merito) oltre a quello di Erika Fasana: questo sono le più grandi novità emerse dopo i Mondiali di Stoccarda per quanto riguarda l’Italia ma ricordiamo che il sistema è spesso fallace. Basti pensare, infatti, che atlete già ampiamente ritirate ...

Ilva - sindacati : allarme Stop immunità : 16.55 "La norma abrogata non garantiva alcuna immunità penale, ma era limitata alla realizzazione del piano ambientale, con perimetro e portata limitata". Così Fiom, Fim e Uilm intervengono sulla soppressione dello "scudo" penale per i manager Ilva, votato ieri dalle Commissioni Industria e Lavoro. I sindacati ricordano di aver firmato un accordo un anno fa, "che l'azienda e il governo potrebbero far diventare carta straccia.Se non saranno ...

Pesticidi - Greenpeace : “Bene lo Stop Ue all’insetticida Thiacloprid” : Commentando la decisione dei Paesi membri dell’Ue, che oggi hanno stabilito di non rinnovare l’autorizzazione all’insetticida thiacloprid, in scadenza alla fine dell’aprile 2020, Federica Ferrario, responsabile campagna Agricoltura di Greenpeace Italia, dichiara: «Si tratta di una buona notizia per i consumatori e per le api, dato che uno studio condotto dall’Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha definito il ...

Manovra - Cia : “No allo Stop al bonus verde - è strategico” : Cia-Agricoltori Italiani e l’associazione dei Florovivaisti Italiani chiedono alla ministra Bellanova di affrontare la questione della proroga e del rifinanziamento del bonus verde nella Legge di bilancio e nel Dl Clima. Cia e Florovivaisti Italiani “sono fiduciosi – si legge in una nota – che un Governo sensibile ai temi ambientali non possa sottovalutare l’importanza della misura, che dopo la sua introduzione nel 2018 ha ...

Maltempo - situazione drammatica tra Liguria e Piemonte : fiumi esondati e famiglie evacuate. Stop alle linee Genova-Milano e Genova-Torino fino a domani [FOTO LIVE] : situazione drammatica nel Nord-Ovest dove il Maltempo sta causando danni e disagi ovunque. In 24 ore sono caduti 253mm di pioggia a Gavi (Alessandria), al confine tra il Piemonte e la Liguria, come rivela il pluviometro della stazione meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). In molte altre località dell’Alessandrino sono stati registrati valori di pioggia cumulata superiori o molto prossimi ai 200mm nelle ultime 24 ...

Ciclismo - bloccate le novità del Codice della Strada : Stop alla distanza di 1 - 5 metri tra auto e ciclisti : Il Ministero delle Infrastrutture ha bloccato le novità del Codice della Strada riguardo all’utilizzo della bicicletta che erano già state approvate dalla Commissione Trasporti della Camera. Uno stop inatteso dovuto a qualche dubbio di troppo e che dunque congela i provvedimenti tanto attesi dai ciclisti tra cui spicca in particolar modo l’obbligo dei conducenti di auto e moto di mantenere una distanza minima di 1,5 metri nei ...

Toscana - dallo Stop agli impianti all’impegno sull’economia circolare : l’accordo per le Regionali tra Pd-M5s passa dall’asse sui rifiuti : Le elezioni Regionali in Toscana sono ancora lontane ma qualcosa tra Pd e M5s già si muove. E il primo vero fronte su cui i due partiti di governo stanno iniziando a costruire un dialogo è l’ambiente. Con i democratici, che qui governano da settant’anni e sono maggioranza in consiglio regionale, che effettuando un dietrofront contro inceneritori e rigassificatori e a favore dell’economia circolare. In vista del prossimo piano regionale sui ...

Conte al telefono con Erdogan : “Stop all’offensiva in Siria” : Una conversazione lunga e tesa tra il premier italiano e il presidente turco: «Un’iniziativa unilaterale che si rivelerà controproducente»

Decreto fisco - Stop all’aumento delle tasse sulla fortuna : sostituito con un nuovo rialzo del prelievo su slot e videolotteries : Salta l’aumento della cosiddetta ‘tassa sulla fortuna‘, prevista nelle prime bozze del Decreto fiscale collegato alla manovra. Al posto delle maggiori tasse sulle vincite alla lotteria, al Gratta&Vinci e simili, la nuova bozza datata 16 ottobre prevede un ulteriore rincaro del prelievo erariale unico (Preu) applicato su slot e Vlt, che era già stato alzato con il Decreto Dignità. Da febbraio il prelievo sulle slot e new slot ...

