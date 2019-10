Live-Non è la D’Urso | Cicciolina si spoglia in diretta Barbara D’Urso preoccupata | “Che

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 ottobre 2019) Ilona Staller, ospite diD’Urso, ha parlato di suo figlio, Ludwig Koons, con l’obiettivo di difenderlo dalle accuse per spaccio di droga. Lo scorso 19 ottobre infatti, nella camera da letto di Koons, in un appartamento di Roma Nord di proprietà della ex pornostar, sono stati ritrovati un bilancino di precisione e un grammo di eroina. Secondo quanto riportato dal Messaggero, il ragazzo risulta denunciato in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti. Ma la difesa della madre si è interrotta quando Alda D’Eusanio, cambiando argomento, ha fatto notare a Ilona che era molto bella e ha aggiunto: “Ti sei rovinata rifacendoti il seno“. A quel punto la ex pornostar ha detto “Davvero non ti piace?” e si èta, mostrando il seno. “Che ore sono?“, ha chiesto alloraD’Urso. Una volta visto che era ...

