Campi nomadi | la ‘rivoluzione’ annunciata dal Piemonte è solo un danno mortale

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 ottobre 2019) L’assessore regionale alla Sicurezza, Fabrizio Ricca, propone il nuovo disegno di legge “Norme in materia di regolamentazione delsmo e di contrasto all’abusivismo” attraverso il quale la Regione, prima in Italia, pone le basi per il definitivo superamento del concetto di “campo stanziale”. La cosiddetta “rivoluzione”se, tralasciando gli eventuali aspetti discriminatori del disegno di legge, consiste in due tarocchi e in unper qualunque progetto di inclusione sociale e per un effettivo superamento dei cosiddetti “”. Il primo è la scoperta dell’acqua calda: isosta ci sono sempre stati per le comunità zigane itineranti, come i giostrai, e avevano la caratteristica di rendere regolari soste provvisorie. Il secondo tarocco, ed è il più gravido di conseguenze negative è che rom e sinti siano dei, come i tuareg, ecc. ...

