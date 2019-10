Vampyr - recensione

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 28 ottobre 2019) È innegabile che mai come in casa Nintendo i titoli first party siano stati impattanti sulle vendite dell'hardware. Veri e propri system seller, saghe dal blasone altisonante che hanno portato quasi (sì, caro Wii U, pensiamo proprio a te) ogni piattaforma della casa di Kyoto al successo, e a farsi beffe del supporto delle terze parti. Con Nintendo Switch questa tendenza sembra invertirsi, affatto per necessità quanto piuttosto per scelta stilistica. Ecco, quindi, che dopo i recenti sbarchi di Call of Chtulhu e del sempre osannato The Witcher 3, giunge sull'ibrida Nintendo anche, action-RPG dei francesi di Dontnod Entertainment che va ad ampliare un catalogo sempre più eterogeneo e quasi da "main console". Noi chiaramente eravamo in prima linea, e ci siamo portati anche al bagno ed a spasso la consunta e morbosa Londra dell'epidemia spagnola, insieme alle tormentate gesta del ...

Eurogamer_it : L'action-RPG di Dontnod Entertainment, #Vampyr, è in arrivo anche su Nintendo Switch. Vediamo come se la cava! -