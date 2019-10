Nas sequestrano più di 32mila uova e chiudono 9 aziende | galline maltrattate ed etichette

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 ottobre 2019)ammassate in spazi sopraelevati delimitati da reti metalliche. Mangimi in cattivo stato di conservazione,vendute per qualità diverse da quelle possedute, prive di tracciabilità o con stampigliature fuorvianti, conservate in condizioni e ambienti non idonei e in alcuni casi anche in strutture abusive. Tutte violazioni riscontrate dai Nas, che nell’ambito di un’operazione per la sicurezza della filiera dellea settembre ne hanno sequestrate più diin nove– chiuse o sospese – , oltre a 4.600ovaiole e 30 tonnellate di mangimi non regolari, per un valore commerciale di circa 185mila euro. Nel mese scorso, che è un periodo nel quale aumenta la richiesta di prodotti a base dida parte del settore dolciario industriale ed artigianale, sono stati verificati 373 obiettivi che hanno determinato l’accertamento di irregolarità in 66 ...

