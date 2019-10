Mads Mikkelsen su Death Stranding | è la cosa più incredibile che io abbia mai

Death Strading : per Mads Mikkelsen "definire Cliff come antagonista sarebbe riduttivo" : Durante il recente evento avvenuto in Russia, Mads Mikkelsen è apparso a fianco di Hideo Kojima per parlare di Death Stranding. In particolare l'attore ha speso qualche minuto per descrivere il suo personaggio, Cliff.Cliff è stato svelato nel 2016 in un trailer mostrato ai The Games Awards. Nel gioco Mikkelsen è vestito da militare, accompagnato da soldati scheletrici emersi in quella pozza oleosa che si vede spesso nei filmati di Death ...