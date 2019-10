Le fettuccine al doppio burro di Alfredo Di Lello

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Un viaggio nel tempo fino a quel lontano 1920, quando le due star americane del cinema muto, Mary Pickford e suo marito Douglas Fairbanks, incontranoDi Lelio, creatore della famose “bionde” al. E’ questa l’atmosfera vissuta lo scorso 24 ottobre nel celebre ristorante “Il Vero” in Piazza Augusto Imperatore a Roma. Una serata dedicata a rivivere quel fatidico incontro che portarono leala diventare celebri in tutto il mondo. Come celebri divennero quelle posate d’oro, una forchetta e un cucchiaio che i due attori americani donarono ad, durante un secondo viaggio a Roma portando le sue “bionde” a varcare i confini nazionali. La città Eterna sullo sfondo, la musica e le prelibatezze culinarie. Una kermesse rivissuta sulle note del maestro John Vaughn, accompagnato dalla voce di Brooke Lundy, Moxie e Phil Crosby Jr. Un parterre ...

laziopress : - serieapress : - pasqualinipatri : -