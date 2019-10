Brindisi | i bisogni fisiologici al parco | denunciato un gambiano

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Emanuela Carucci Ad allertare la polizia locale i cittadini che hanno assistito alla scena. Sull'uomo pendevano già due decreti di espulsione. Ora è stato nuovamente invitato a lasciare il territorio italiano È statoin stato di libertà un cittadino di origine gambiana per aver espletato i suoiin un. Il fatto è accaduto ae sotto gli occhi di tutti quelli che avevano deciso di fare una passeggiata nel giardino comunale.Sul cittadino straniero pendevano già due decreti di espulsione dall'Italia. Quindi non solo non avrebbe dovuto fare i suoinel, ma non aveva neanche il permesso di soggiorno. Per ilè stato emesso un nuovo decreto di espulsione, oltre ad essere, come detto.Ad allertare la polizia locale alcunini che hanno visto l'extracomunitario bivaccare in uno dei fiori all'occhiello ...

