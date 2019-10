Bonolis | Sconsigliai a Mediaset l' ultima edizione di Chi ha incastrato Peter

Fonte : blogo

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Cinque edizioni complessive, ma Paolosarebbe volentieri sceso alla fermata precedente. Il conduttore torna a parlare di Chi haPan?, programma dedicato ai più piccoli inaugurato vent’anni fa e terminato quasi a fari spenti nel 2017.“A me è piaciuto molto farlo nelle prime edizioni, poi abbiamo fatto un’che avevo sconsigliato adi affrontare, ma l’ha voluta affrontare lo stesso”, ha ammessoa Non è l’Arena. “Era un programma che facevo con bambini normalissimi, ai quali permettevamo di incontrare personaggi che vedevano in televisione, nello sport e di cui sentivano parlare”.I motivi dello scetticismo erano tutti spiegati nella metamorfosi subita dai principali protagonisti dello show: “Si era creato un divario profondo tra genitori e figli. Mentre prima la televisione era qualcosa che si guardava in comune, ora mentre i ...

zazoomblog : Bonolis: Sconsigliai a Mediaset lultima edizione di Chi ha incastrato Peter Pan - #Bonolis: #Sconsigliai #Mediaset -